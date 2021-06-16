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Обзор чрезвычайных происшествий в Беларуси за 16 июня

16.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Горячее утро выдалось у спасателей в Витебске. Около 4 часов утра сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Вороны в Витебском районе. Пожар вспыхнул в одной из квартир в доме по улице Ленинской. 52-летний хозяин жилища покинул помещение до приезда огнеборцев. В здании всего четыре квартиры, три другие пламя не затронуло. Однако стихия оставила след в первой. Имущество уничтожено, повреждены стены. Точную причину ЧП пока не называют. Предположительно пожар разыгрался из-за неосторожного обращения с огнем. 


На пожаре в Бресте спасены 6 человек


Информация о возгорании в одной из квартир многоэтажки по улице Грюнвальдской поступила накануне. Апартаменты на третьем уровне. Хозяин жилища был на улице. Он сообщил, что в квартире больше никого нет. Лестничная площадка на четвертом этаже была задымлена. Помощь понадобилась двум женщинам с детьми. Одна из них в панике хотела воспользоваться лифтом. Огнеборцы не позволили этого сделать. Пострадавших бойцы МЧС эвакуировали на улицу. Всего 6 человек:  две женщины и четверо детей. Госпитализация им не понадобилась. Огнем повреждена мебель, внутренняя отделка, закопчены стены и потолок. 


Пожар в Барановичах 


Стихия оставила свой след на пожаре в Барановичах. Огонь разыгрался ночью в частном доме в переулке 4-й Октябрьский. Соседи сообщили спасателям, что в здании может находиться человек. В одной из комнат огнеборцы обнаружили хозяина жилища. Его вынесли на свежий воздух, после чего передали медикам. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения, алкогольная интоксикация" его госпитализировали. В доме мужчина живет один. Точную причину происшествия установят специалисты. 


МЧС помогает тушить пожары в Турции


Второй вертолет МЧС Беларуси заступил на дежурство в Турции. Это борт Ми-8, локация город Кешан. Ожидается, что командировка белорусских экипажей продлится до поздней осени. Два вертолета Ми-8 готовы как тушить пожары в сложных условиях горной местности, так и доставлять спасателей к месту ЧП. В конце мая авиация наших спасателей ликвидировала крупный пожар вблизи города Милас, а в начале июня - возле поселка Япли. Беларусь не первый год оказывает такого рода помощь Турции. Наши экипажи зарекомендовали себя как грамотные специалисты, способные работать в сложных условиях горной местности. 


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Горячее утро выдалось у спасателей в Витебске. Около 4 часов утра сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Вороны в Витебском районе. Пожар вспыхнул в...
 
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