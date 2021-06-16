ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Молодечненском районе мужчина метнул в супругу кухонный нож

16.06.2021 20:45 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Пьяный метатель из деревни Красное, на счастье, попал  в стену. Правда, поступок остался замеченным, 33-летний сельчанин задержан и водворен в изолятор временного содержания. Как сообщает милиция, в  день инцидента супруги были в гостях, где мужчина выпивал. Вернувшись домой ближе к полуночи, хозяину хотелось продолжить застолье. Идею мужа супруга не разделила,  тот в ответ устроил скандал. История закончилась звонком на линию 102. 


Читайте также:


 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пьяный метатель из деревни Красное, на счастье, попал  в стену. Правда, поступок остался замеченным, 33-летний сельчанин задержан и водворен в изолятор временного...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Шукаюць, хто раскідаў вымазаныя фэкаліямі партрэты Лукашэнкі». Сталі вядомыя прычыны рэпрэсій у Жабінцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by