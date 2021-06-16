В Молодечненском районе мужчина метнул в супругу кухонный нож

Источник материала: БT

Пьяный метатель из деревни Красное, на счастье, попал в стену. Правда, поступок остался замеченным, 33-летний сельчанин задержан и водворен в изолятор временного содержания. Как сообщает милиция, в день инцидента супруги были в гостях, где мужчина выпивал. Вернувшись домой ближе к полуночи, хозяину хотелось продолжить застолье. Идею мужа супруга не разделила, тот в ответ устроил скандал. История закончилась звонком на линию 102.

Читайте также:



