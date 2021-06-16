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СК: за последние сутки в результате несчастных случаев в Беларуси погибло четверо детей
Источник материала: БT
В СК озвучили, что за последние сутки в результате несчастных случаев в Беларуси погибло четверо детей. Причины разные, но последствия во всех случаях трагичны. Первый инцидент произошел в Столинском районе - утонул 10-летний ребенок. По данным следствия, мальчик с тремя друзьями катался на велосипеде и решил отправиться на речку Горынь искупаться. Когда он зашел в воду, то стал тонуть. Дети позвали взрослых, однако обнаружить мальчишку не удалось. Ребенок сам из Слонима и был на каникулах у бабушки.
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В СК озвучили, что за последние сутки в результате несчастных случаев в Беларуси погибло четверо детей. Причины разные, но последствия во всех случаях трагичны....
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