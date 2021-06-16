СК: за последние сутки в результате несчастных случаев в Беларуси погибло четверо детей

Источник материала: БT

В СК озвучили, что за последние сутки в результате несчастных случаев в Беларуси погибло четверо детей. Причины разные, но последствия во всех случаях трагичны. Первый инцидент произошел в Столинском районе - утонул 10-летний ребенок. По данным следствия, мальчик с тремя друзьями катался на велосипеде и решил отправиться на речку Горынь искупаться. Когда он зашел в воду, то стал тонуть. Дети позвали взрослых, однако обнаружить мальчишку не удалось. Ребенок сам из Слонима и был на каникулах у бабушки.



Во втором случае в Пинске 8-летний мальчик выпал из окна. Известно, что ребенок в комнате был один, оперся о москитную сетку, продавил ее и выпал из окна квартиры на 7-м этаже. Мальчишка погиб на месте. Бабушки в этот момент в комнате не было. Еще две трагедии, как и в первом случае, произошли на водоемах.



Следственный комитет еще раз напомнил несколько простых правил, которые позволят сохранить жизни наших детей. Например, детей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра вблизи водоемов, подпускать к открытым окнам, форточкам и балконам.



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