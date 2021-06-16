Украина попросила объяснить следтвенные действия с Протасевичем со стороны ЛНР

Посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям за официальными разъяснениями по поводу проведения генеральной прокуратурой самопровозглашенной Луганской народной республики следственных действий с задержанным в Минске блогером Романом Протасевичем. Об этом сообщает агентство УНІАН со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.



Олега Николенко. Источник: ukrinform.ua

«Сообщение о проведении "следственных действий" в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какую-то псевдосубъектность», — заявил Николенко.

По его мнению, это «лишь подтверждает, что операция с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием Протасевича разыграна по российскому сценарию». «Россия не теряет шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затянуть в свою геополитическую повестку дня», — отметил спикер МИД Украины.

Он подчеркнул, что такое сближение России и Беларуси усиливает риски для Украины и будет учтено «при принятии последующих решений по защите интересов национальной безопасности».

Генпрокурор самопровозглашенной ЛНР Сергей Горенко заявил 16 июня, что ведомство получило «неопровержимые доказательства» причастности Протасевича к «деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки "Азов", зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014—2015 гг., использованию запрещенных средств и методов войны».

4 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ТСН заявил, что если Беларусь ответит на обращение положительно, то «будет больно». «У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В частности, и экономических. Не буду забрасываться угрозами, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины — одно из таких», — сказал Кулеба.