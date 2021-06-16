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В Беларуси могут появиться суды присяжных. Когда и как

16.06.2021 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В рамках работы над изменениями в Конституцию Беларуси рассматривается возможность введения в стране суда присяжных заседателей.



Об этом заявила заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований — руководитель Института правовых исследований член Конституционной комиссии Елена Семашко, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.

По словам эксперта, эффективно действующая система является реальной гарантией защиты прав и свобод граждан, поэтому жители Беларуси прислали значительное количество предложений для внесения поправок в главу 6 Конституции.

— Часть предложений касается необходимости привести текст Конституции в соответствие с реформой 2014 года, и граждане обращали внимание на то, что необходимо внести изменения, касающиеся Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, который в настоящее время уже объединен с Верховным Судом и действует как единая судебная инстанция, — уточнила Е. Семашко.

Также граждане предложили модернизировать судебную систему в части порядка формирования судейского корпуса и компетенции судебных органов.

— Интересное предложение поступило в отношении ст. 113 Конституции. Граждане предлагают сформулировать эту статью таким образом, чтобы это позволило в дальнейшем ввести и использовать в нашей судебной системе институт суда присяжных заседателей, — сказала член Конституционной комиссии.
 
Теги: Минск
 
 
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В рамках работы над изменениями в Конституцию Беларуси рассматривается возможность введения в стране суда присяжных заседателей.
 
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