В Беларуси могут появиться суды присяжных. Когда и как









сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА. Об этом заявила заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований — руководитель Института правовых исследований член Конституционной комиссии Елена Семашко,корреспондент агентства «Минск-Новости» сона БелТА.





По словам эксперта, эффективно действующая система является реальной гарантией защиты прав и свобод граждан, поэтому жители Беларуси прислали значительное количество предложений для внесения поправок в главу 6 Конституции.





— Часть предложений касается необходимости привести текст Конституции в соответствие с реформой 2014 года, и граждане обращали внимание на то, что необходимо внести изменения, касающиеся Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, который в настоящее время уже объединен с Верховным Судом и действует как единая судебная инстанция, — уточнила Е. Семашко.





Также граждане предложили модернизировать судебную систему в части порядка формирования судейского корпуса и компетенции судебных органов.





— Интересное предложение поступило в отношении ст. 113 Конституции. Граждане предлагают сформулировать эту статью таким образом, чтобы это позволило в дальнейшем ввести и использовать в нашей судебной системе институт суда присяжных заседателей, — сказала член Конституционной комиссии.