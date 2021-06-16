Конституционный суд Беларуси может получить право проверки результатов выборов





Об этом рассказала сегодня зампред КС наталья Карпович.





цитирует БелТА зампреда КС, члена комиссии Наталью Карпович. «Полагаем, что имеются конституционные основания и объективная необходимость определить роль Конституционного суда в избирательном процессе как президента, так и парламента. Предлагается наделить Конституционный суд полномочием проверки конституционности выборов», —БелТА зампреда КС, члена комиссии Наталью Карпович.





пишет moyby.com, предлагалось ввести в Конституцию положения, которые предполагают, что Всебеларусское народное собрание сможет рассматривать вопрос о легитимности выборов главы государства. Также предлагалось делегировать ВНС право импичмента президента, которое сейчас есть у Национального собрания. В рамках передачи права импичмента ВНС, Конституционный суд будет выносить заключение о законности процесса отстранения президента от власти. Ранее,moyby.com, предлагалось ввести в Конституцию положения, которые предполагают, что Всебеларусское народное собрание сможет рассматривать вопрос о легитимности выборов главы государства. Также предлагалось делегировать ВНС право импичмента президента, которое сейчас есть у Национального собрания. В рамках передачи права импичмента ВНС, Конституционный суд будет выносить заключение о законности процесса отстранения президента от власти.





Александр Лукашенко заявлял, что проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года, а его судьба будет зависеть от мнения белорусов.





Эксперты считают, что заявления Лукашенко о Конституции и референдуме означают, что весь проект, вся кампания конституционной реформы спускается на тормозах.





Однако 15 марта сформирована и начала работать Конституционная комиссия, состоящая из людей, «обладающих активной гражданской позицией», со знанием запросов общества, с заслугами, «признанными народом».







