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Задушивший голыми руками соседскую кошку житель Верхнедвинского района отделался штрафом
Источник материала: Партизан
Выпивший литр водки и задушивший соседскую кошку житель агрогородка Шайтерово Верхнедвинского района заплатит штраф.
Удивленный кот. Фото pixabay.com
Как
Когда милиция задержала дебошира, оказалось, что он очень пьян. От медицинского освидетельствования мужчина отказался, но позже говорил, что выпил почти литр водки.
На суде он уверял, что кошка гадила в подъезде, а ее хозяйка не обращала на это внимания. В результате, по словам обвиняемого, его «терпение лопнуло», и он жестоко расправился с животным.
С учетом чистосердечного раскаяния в совершенном преступлении, смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств, а также личности обвиняемого, суд приговорил сельчанина за убийство соседской кошки заплатить штрафа в размере 2900 рублей, сообщает «Дзвінская праўда» со ссылкой на заместителя прокурора Верхнедвинского района Максима Лавданского.
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Выпивший литр водки и задушивший соседскую кошку житель агрогородка Шайтерово Верхнедвинского района заплатит штраф.
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