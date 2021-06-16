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Задушивший голыми руками соседскую кошку житель Верхнедвинского района отделался штрафом

16.06.2021 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выпивший литр водки и задушивший соседскую кошку житель агрогородка Шайтерово Верхнедвинского района заплатит штраф.


Удивленный кот. Фото pixabay.com

Как писали «ННВ», инцидент произошел 29 января. 38-летняя сельчанка позвонила в милицию с жалобой, что сосед мучает ее кошку. Пока участковый добирался на вызов, пьяный мужчина успел голыми руками задушить животное и выбросить его трупик в мелиоративный канал.

Когда милиция задержала дебошира, оказалось, что он очень пьян. От медицинского освидетельствования мужчина отказался, но позже говорил, что выпил почти литр водки.

На суде он уверял, что кошка гадила в подъезде, а ее хозяйка не обращала на это внимания. В результате, по словам обвиняемого, его «терпение лопнуло», и он жестоко расправился с животным.

С учетом чистосердечного раскаяния в совершенном преступлении, смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств, а также личности обвиняемого, суд приговорил сельчанина за убийство соседской кошки заплатить штрафа в размере 2900 рублей, сообщает «Дзвінская праўда» со ссылкой на заместителя прокурора Верхнедвинского района Максима Лавданского.
 
 
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Выпивший литр водки и задушивший соседскую кошку житель агрогородка Шайтерово Верхнедвинского района заплатит штраф.
 
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