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Некоторые банкоматы стали выдавать редкие купюры в 200 белорусских рублей
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
— В связи с регулярно поступающими обращениями граждан о невозможности получения в кассах банков банкнот номиналом 200 и 500 рублей Нацбанк в начале 2020 года рекомендовал банкам с учетом месторасположения банкомата и специфики обслуживаемых клиентов загружать банкоматы банкнотами номиналом 200 рублей, — цитирует
Проще говоря, банкноты номиналом в 200 и 500 рублей могут загружать в те банкоматы, где наблюдается повышенный спрос на наличные. К примеру, в крупных торговых центрах.
Напомним, после деноминации, которая прошла в 2016 году, сообщалось, что банкноты в 200 и 500 рублей в банкоматы загружать не будут, их можно получить только в кассах банков в случае необходимости.
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Банкноты в 200 и 500 рублей могут загружать в те банкоматы, где наблюдается повышенный спрос на наличные.
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