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УНН

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Украина потребовала объяснений относительно следственных действий «ЛНР» с Протасевичем Россия, по мнению МИД, не теряет шанса лишить Беларусь суверенитета.

— Никакой «генпрокуратуры ЛНР» не может быть по определению. Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации, — цитирует агентство пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко. — Сообщение о проведении «следственных действий» в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какой-то псевдосубъектности.По словам дипломата, это лишь подтверждает, что операция по принудительной посадке самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича были разыграно по российскому сценарию.Россия, по мнению МИД, не теряет шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затащить в свой геополитический порядок дня.Такое сближение безусловно усиливает риски для Украины. И оно будет учтено при принятии государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности, отмечают в ведомстве.По поручению министра иностранных делпосольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям предоставить официальные объяснения.Ранее генпрокурор ЛНР заявил о том, что в Беларуси были проведены следственные действия, связанные с задержанным оппозиционным журналистом, а также заявили о якобы «наличии доказательств» его причастности «к убийствам жителей на Донбассе».