Гомельчанин в интернете пожелал смерти Адольфу Гитлеру. На него завели уголовное дело













передает Белсат. 34-летний грузчик из Гомеля был задержан бойцами ОМОН еще в апреле – его обвинили в том, что в интернете он якобы оскорбил помощника прокурора. Тогда же в пресс-релизе милиции сообщалось, что во время обыска у него в квартире нашли «предмет, похожий на пистолет»,Белсат.





В новом пресс-релизе МВД об этом предмете не упоминается. Зато утверждается, что с декабря по апрель мужчина опубликовал в Telegram-канале «десятки негативных комментарием в адрес чиновников, судей, депутатов и правоохранителей».





«Более того, мужчина публично и неоднократно оскорблял президента Беларуси, в связи с выполнением им служебных полномочий. По этой же причине в марте был опорочен сотрудник минского ОМОНа, а в апреле – милиционер Департамента охраны МВД», – утверждают в ГУБОПиК.









Скриншот с видео МВД / YouTube





Интересно, что в видеоролике слова об «оскорблении президента Беларуси» МВД проиллюстрировал постом гомельчанина с пожеланием смерти Адольфу Гитлеру. Вероятно, в Губопике убеждены, что под Гитлером задержанный имел в виду Лукашенко.





Сейчас на грузчика возбуждены уголовные дела за оскорбление Лукашенко и представителей власти.