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Форвард Австрии Арнаутович отстранен на один матч. Он оскорбил игрока Северной Македонии

16.06.2021 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович пропустит матч против Нидерландов на Евро-2020.


Фото: Марко Арнаутович в матче против Северной Македонии (Getty Images)
 Он наказан за оскорбление в адрес игрока Северной Македонии Эзджана Алиоски, пишет РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт УЕФА.

Футбольная ассоциация Северной Македонии пожаловалась на Арнаутовича организаторам чемпионата Европы после матча с австрийцами. В нем форвард Австрии, по информации СМИ, вступил в словесную перепалку с Алиоски, в рамках которой сказал "Я **ал твою албанскую мать", указывая на албанское происхождение футболиста македонской сборной. Сам же Арнаутович имеет сербское происхождение и между странами исторически напряженные отношения, как и между Сербией и Северной Македонией.

Македонские футбольные чиновники указывали на расистское содержание оскорблений от Арнаутовича, но в УЕФА не нашли расизма, но наказали за сам факт оскорбления. Из-за этого нападающий не сыграет против Нидерландов в четверг, 17 июня, но будет готов выйти против Украины 21 июня.

В матче против Северной Македонии Арнаутович вышел на замену и забил гол, а Австрия победила со счетом 3:1.
 
 
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Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович пропустит матч против Нидерландов на Евро-2020.
 
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