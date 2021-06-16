Эмигрант из Украины стал долларовым миллиардером

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пишет korrespondent.net. Владелец сервиса OnlyFans Леонид Радвинский стал долларовым миллиардером. Об этом сообщает Forbes в среду, 16 июня,korrespondent.net.





Его состояние составляет примерно $1,8 млрд - ему принадлежит около 75% компании Fenix ​​International, в структуру которой входит OnlyFans. Сервис позволяет делиться контентом в обмен на ежемесячные пожертвования.





OnlyFans получил особую популярность после начала пандемии. В 2020 году прибыль OnlyFans увеличился на 540% в годовом выражении и составила $400 млн, а количество подписчиков выросло более чем на 500%, до 82 млн человек. При этом количество активных авторов увеличилась до 1,6 млн человек.





Отметим, что платформу OnlyFans создал в 2016 году британский предприниматель Тимом Стокле, сын бывшего инвестиционного банкира Гая Стокле. Сейчас он занимает должность генерального директора компании.





При этом Радвинский купил 75% сервиса в 2018 году. Его учредители не раскрыли сумму сделки, но отметили, что бизнесмен имеет "значительный опыт" в этой сфере и разделяет "похоже видение" будущего платформы. Как пишет Forbes, о биографии Радвинского до покупки OnlyFans почти ничего не известно, однако в начале 2000-х он создал "небольшую империю сайтов с порноссылками".





В свою очередь на личном сайте Радвинского сказано, что он - "эмигрант из Украины в первом поколении". Его семья переехала в США из Одессы, когда Леониду было шесть лет.





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