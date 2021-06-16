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Эмигрант из Украины стал долларовым миллиардером

16.06.2021 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Состояние владельца OnlyFans достигло 1,8 млрд долларов - сервис позволяет делиться контентом в обмен на ежемесячные пожертвования.


Фото: Leonid Radvinsky / Facebook

Владелец сервиса OnlyFans Леонид Радвинский стал долларовым миллиардером. Об этом сообщает Forbes в среду, 16 июня, пишет korrespondent.net.

Его состояние составляет примерно $1,8 млрд - ему принадлежит около 75% компании Fenix ​​International, в структуру которой входит OnlyFans. Сервис позволяет делиться контентом в обмен на ежемесячные пожертвования.

OnlyFans получил особую популярность после начала пандемии. В 2020 году прибыль OnlyFans увеличился на 540% в годовом выражении и составила $400 млн, а количество подписчиков выросло более чем на 500%, до 82 млн человек. При этом количество активных авторов увеличилась до 1,6 млн человек.

Отметим, что платформу OnlyFans создал в 2016 году британский предприниматель Тимом Стокле, сын бывшего инвестиционного банкира Гая Стокле. Сейчас он занимает должность генерального директора компании.

При этом Радвинский купил 75% сервиса в 2018 году. Его учредители не раскрыли сумму сделки, но отметили, что бизнесмен имеет "значительный опыт" в этой сфере и разделяет "похоже видение" будущего платформы. Как пишет Forbes, о биографии Радвинского до покупки OnlyFans почти ничего не известно, однако в начале 2000-х он создал "небольшую империю сайтов с порноссылками".

В свою очередь на личном сайте Радвинского сказано, что он - "эмигрант из Украины в первом поколении". Его семья переехала в США из Одессы, когда Леониду было шесть лет.

Ранее СМИ узнали, что американские миллиардеры платят мизерные налоги. Журналисты сопоставили данные американской Налоговой с оценками Forbes о росте капитала Маска, Безоса и Баффета.

Также девять человек стали миллиардерами благодаря COVID-вакцинам. Совокупное состояние новых миллиардеров, среди которых главы BioNTech, Moderna и CanSino Biologics, превысило $19 миллиардов.
 
 
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Состояние владельца OnlyFans достигло 1,8 млрд долларов - сервис позволяет делиться контентом в обмен на ежемесячные пожертвования.
 
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