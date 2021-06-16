Байден поднял тему Беларуси на встрече с Путиным

Президент США Джо Байден на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным 16 июня в Женеве поднял тему ситуации в Беларуси.





Трансляция была организована на ютьюб-канале Белого дома, передает БелаПАН .

На пресс-конференции по итогам встречи американский лидер сказал, что стороны согласились в оценке произошедшего, но не пришли к согласию, что с этим делать.

«Я поделился нашей озабоченностью по поводу Беларуси. Он не был не согласен с тем, что произошло, просто у него другой взгляд на то, что с этим делать», — заявил Байден.

Примерно за две недели до встречи в Женеве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин «будет готов дать соответствующие разъяснения» по белорусскому вопросу, если его поднимет американская сторона. На следующий день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден планирует среди прочего обсудить с Путиным ситуацию в Беларуси.

Владимир Путин на пресс-конференции, прошедшей раньше встречи Байдена со СМИ, Беларусь не упоминал.