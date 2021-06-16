ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Промежуточный отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair представят на следующей неделе

17.06.2021 06:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Промежуточный отчет о расследовании инцидента, связанного с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, будет представлен совету Международной организации гражданской авиации (ICAO) на следующей неделе.

Промежуточный отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair представят на следующей неделе
Источник: IATA

«В ответ на решение совета ICAO о том, что секретариат ICAO должен начать расследование событий, связанных с рейсом Ryanair FR4978, в страны, имеющие непосредственное отношение к этим событиям, были направлены официальные запросы на предоставление информации, — говорится в сообщении на сайте ICAO. — Беларусь и Польша уже предоставили некоторые предварительные сведения. Информация также была запрошена у Греции, Ирландии, Литвы и Швейцарии. Промежуточный отчет будет представлен совету ICAO к концу текущей сессии, 23 июня или около этой даты», передает БелаПАН.

«Поскольку ответы на запросы еще не получены, расследование продолжается, и [полный] отчет ожидается на следующей сессии совета, которая начнется 13 сентября», — отметили в организации.

В ICAO сообщили, что расследование проводится группой по авиационной безопасности при поддержке экспертов в области эксплуатации воздушных судов, аэронавигации и международного авиационного права.

Инцидент с самолетом Ryanair повлек за собой серьезные последствия для Беларуси. После произошедшего Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Промежуточный отчет о расследовании инцидента, связанного с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, будет представлен совету Международной организации...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЭЗ папярэдне зацьвердзіў чацьвёрты пакет санкцый, Байдэн сустрэўся з Пуціным. Найважнейшае за 16 чэрвеня 2021
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by