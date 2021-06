Путин не стал защищать Лукашенко на переговорах с Байденом

Источник материала: АФН

Президент РФ Владимир Путин не стал защищать Лукашенко на переговорах с президентом США Байденом, отметив, что видит решение белорусской проблемы в ином ключе.

«И я поделился нашей озабоченностью ситуацией в Беларуси. Он не стал выражать иное мнение по поводу того, что произошло. Он просто сказал, что он иначе видит, как быть с этой проблемой», - сказал Байден на пресс-конференции

(«And I shared our concern about Belarus. He didn't disagree with what happened. He just said he had the different prospective what to do about it»).

В ходе продолжавшейся около 40 минут своей пресс-конференции Путин ни разу не обмолвился о Беларуси, как собственно со стороны журналистов не было задано ни одного вопроса о ситуации в синеокой.