ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Путин не стал защищать Лукашенко на переговорах с Байденом

17.06.2021 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Президент РФ Владимир Путин не стал защищать Лукашенко на переговорах с президентом США Байденом, отметив, что видит решение белорусской проблемы в ином ключе.

«И я поделился нашей озабоченностью ситуацией в Беларуси. Он не стал выражать иное мнение по поводу того, что произошло. Он просто сказал, что он иначе видит, как быть с этой проблемой», - сказал Байден на пресс-конференции

(«And I shared our concern about Belarus. He didn't disagree with what happened. He just said he had the different prospective what to do about it»).

В ходе продолжавшейся около 40 минут своей пресс-конференции Путин ни разу не обмолвился о Беларуси, как собственно со стороны журналистов не было задано ни одного вопроса о ситуации в синеокой.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент РФ Владимир Путин не стал защищать Лукашенко на переговорах с президентом США Байденом, отметив, что видит решение белорусской проблемы в ином ключе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Промежуточный отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair представят на следующей неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by