ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украина ждет от Беларуси объяснений по поводу допроса Протасевича «оккупантами»

17.06.2021 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Посольство Украины в Минске по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы обратилось к белорусским властям, чтобы получить официальные объяснения по поводу возможного допроса Романа Протасевича «оккупационной администрацией Российской Федерации»

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации, поэтому никакой "генпрокуратуры ЛНР", которая якобы проводила допрос Протасевича, не может быть по определению», - сказал представитель МИД Украины.

"Сообщение о проведении "следственных действий" в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какую-то псевдосубьектность. Это лишь подтверждает, что операция по принудительной посадке самолета Ryanair и задержанию Протасевича разыграна по российскому сценарию. Россия не упускает шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затянуть в свою геополитическую повестку дня", - заявил Николенко (цитата УНИАН).

По его словам, такое сближение России и Беларуси, безусловно, усиливает риски для Украины.

"И оно будет учтено при принятии нашим государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности", - подчеркнул он.

Сегодня боевики ЛНР опубликовали в сети сообщение о допросе Романа Протасевича на предмет его участия в отряде «Азов» и поблагодарили Лукашенко за эту возможность.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посольство Украины в Минске по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы обратилось к белорусским властям, чтобы получить официальные объяснения по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларуская тэма на саміце ў Жэнэве: залішнія надзеі адных і марныя перасьцярогі другіх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by