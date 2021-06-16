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Минчанина, который поджег себя на площади Независимости, уже выписали из больницы
Источник материала: Партизан
Врачи давали лишь 1%, что он выживет.
35-летний минчанин Павел Баньковский поджег себя на площади Независимости 22 января. Более месяца он провел без сознания, прогнозы были самые печальные,
Павел долгое время был в искусственной коме. Врачи давали 1% вероятности того, что он выживет
По
Жена не комментирует состояние Павла. Но знакомые семьи говорят, что у Павла было около 70% ожогов тела, поэтому сейчас у него «сложный период принятия себя».
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Врачи давали лишь 1%, что он выживет.
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