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Байден и Путин обсудили ситуацию в Беларуси
Источник материала: Партизан
Президент США изложил российскому коллеге свое видение ситуации в нашей стране.
В Женеве в среду состоялась встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.
Главы государств впервые провели переговоры друг с другом в этом статусе,
На встрече, кроме всего прочего, обсуждалась ситуация в Беларуси, о чем Путин не упомянул на пресс-конференции.
«Я изложил российскому президенту американское видение ситуации в Беларуси. Путин не возразил, он просто спросил: «Что мы можем сделать?» - сказал Байден.
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Президент США изложил российскому коллеге свое видение ситуации в нашей стране.
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