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Байден и Путин обсудили ситуацию в Беларуси

17.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США изложил российскому коллеге свое видение ситуации в нашей стране.


В Женеве в среду состоялась встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Главы государств впервые провели переговоры друг с другом в этом статусе, пишет moyby.com. Мероприятие прошло при наихудших отношениях Москвы и Вашингтона со времен окончания холодной войны.


На встрече, кроме всего прочего, обсуждалась ситуация в Беларуси, о чем Путин не упомянул на пресс-конференции.

«Я изложил российскому президенту американское видение ситуации в Беларуси. Путин не возразил, он просто спросил: «Что мы можем сделать?» - сказал Байден.
 
 
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Президент США изложил российскому коллеге свое видение ситуации в нашей стране.
 
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