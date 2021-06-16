Байден и Путин обсудили ситуацию в Беларуси





В Женеве в среду состоялась встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.





пишет moyby.com. Мероприятие прошло при наихудших отношениях Москвы и Вашингтона со времен окончания холодной войны. Главы государств впервые провели переговоры друг с другом в этом статусе,moyby.com. Мероприятие прошло при наихудших отношениях Москвы и Вашингтона со времен окончания холодной войны.









На встрече, кроме всего прочего, обсуждалась ситуация в Беларуси, о чем Путин не упомянул на пресс-конференции.





«Я изложил российскому президенту американское видение ситуации в Беларуси. Путин не возразил, он просто спросил: «Что мы можем сделать?» - сказал Байден.