В Беларуси стартовало ЦТ. Узнали у абитуриентов, как прошли первые испытания

Источник материала: ОНТ

В Беларуси началось централизованное тестирование. Сегодня почти 18 тысяч ребят проверяли свои знания по белорусскому языку.





До теста ещё 1, 5 часа, а абитуриенты уже готовы заходить в аудитории. При себе только гелевая ручка и документ, удостоверяющий личность. Никаких гаджетов. Любая шпаргалка – автоматическое удаление с тестирования, а значит, упущенный год. То же самое грозит, если по окончании теста абитуриент захочет внести правки в бланк.

Виктор Бурло, заместитель начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Беларуси: «С каждым годом количество выявляемых нарушений и недостатков уменьшается. В прошлом году за нарушения отстранены 14 человек, из них 10 – за мобильные телефоны, одна девушка – за шпаргалку».

Уже второй год подряд на столах – медицинские маски. В открытом доступе и антисептик. Пандемия внесла свои корректировки во вступительную кампанию. Плюс проветривание помещений. Чтобы в аудиториях было меньше людей, русский и математику (как правило самые многочисленные) проведут в два дня.

За полчаса до ЦТ из сейфа достали задания и конверты с бланками и разнесли по аудиториям. Сотрудники Комитета госконтроля и вице-премьер лично проконтролировали процесс. В 11:00 конверты вскрыли и съёмка прекратилась. Пообщаться с абитуриентами удалось лишь на улице, через 2 часа. По их словам, удалений из аудиторий не было. И организацией, и вопросами в тестах многие остались довольны.

В пятницу и субботу абитуриенты будут сдавать тесты по русскому языку, далее будут обществоведение, математика, биология. Завершится ЦТ 8 июля испытанием по всемирной истории. Определены также резервные дни сдачи для тех, кто по уважительной причине не сможет в день испытания быть в пункте тестирования. Приём документов в вузах начнётся 20 июля.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram