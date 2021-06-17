Беларусь помогает гражданам ЕС вернуться домой в условиях блокады нашей авиации

Источник материала: ОНТ

Пока Европа по политическим соображениям вмешивается в работу гражданской авиации, в Беларуси помогают их гражданам вернуться домой.

Прекратив авиасообщение с Беларусью, многим иностранцам, прибывшим к нам по безвизу, создали сложности. По требованиям, эта категория гостей должна покинуть Беларусь через Национальный аэропорт Минск. Но как, если благодаря их же политикам обратные рейсы для них были отменены? Пока те играют в демократию, застрявшие европейцы ломают голову: как вернуться до истечения срока пребывания по безвизовому режиму? Помощь подоспела. Но не от западной стороны.

Помощь оказана уже более 700 иностранцам из Литвы, Польши, Германии, Латвии и Италии и продолжает оказываться – гостей из ЕС в Беларуси еще много.

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