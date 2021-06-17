Оказавшийся в пасти кита аквалангист ответил на вопросы пользователей Reddit

Источник материала: ОНТ

Майкл Паккард, который 11 июня был целиком проглочен , а после выплюнут китом, пообщался с пользователями Сети и рассказал о пережитом. Сын мужчины организовал сессию вопросов и ответов на Reddit.

По рассказу Паккарда, он во время дайвинга редко встречал китов, так как они держатся от людей на расстоянии. Ловец лобстеров также признался, что даже не заметил, как кит подплыл к нему.

Мужчина находился в пасти кита около 30-40 секунд. Майкл уже был уверен, что погибнет. Описывая пережитое, Паккард отметил, что вокруг было много воды, также он ощущал вокруг себя мышечные сокращения. Дайвер также понял , что кит немного проплыл до того, как выплюнуть его.

Несмотря на большой стресс, Паккард хочет как можно скорее вернуться в море.

Фото: imgur.com

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