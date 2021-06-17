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Оказавшийся в пасти кита аквалангист ответил на вопросы пользователей Reddit
Источник материала: ОНТ
Майкл Паккард, который 11 июня
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Мужчина находился в пасти кита около 30-40 секунд. Майкл уже был уверен, что погибнет. Описывая пережитое, Паккард отметил, что вокруг было много воды, также он
Несмотря на большой стресс, Паккард хочет как можно скорее вернуться в море.
Фото: imgur.com
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Майкл Паккард, который 11 июня был целиком проглочен, а после выплюнут китом, пообщался с пользователями Сети и рассказал о пережитом. Сын мужчины организовал...
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