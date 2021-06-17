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Белгапромбанк в год 30-летия дарит призы
Источник материала: ОНТ
Мы продолжаем серию материалов к 30-летию Белагропромбанка – юбилей в сентябре. И, конечно, основные итоги будут подводиться именно тогда. Впрочем, главные эксперты в этом вопросе, конечно же, – потребители. И сегодня мы расскажем о программах банка, которые помогают вам в достижении целей.
Еще недавно Алексей Казаченок, программист из Минска, и не думал, что в его жизнь ворвется невероятная удача и он выиграет квартиру в столице. А сегодня он уже начал ремонт и вовсю закупает строительные материалы для нового жилья. Откуда такое везение? Просто накануне Нового года парень успел оформить вклад в Белагропромбанке.
Действительно необычная история. Но не одна. Невероятная удача порадовала Татьяну Романюк и ее семью из Минска. Вкладчица Белагропромбанка узнала о том, что выиграла машину, из прямого эфира розыгрыша рекламной игры «Авторалли призов». Однако полностью поверила счастью, только когда увидела приз и села за руль собственного авто.
Не только рекламные игры оказываются полезными для клиентов банка, но и продукты весьма выгодные есть. Недавно Белагропромбанк вывел на рынок карту рассрочки «Суперсила».
С картой «Суперсила» возможно получить до 2500 бел. рублей без справок и поручителей. Также в ней действует грейс-период для понижения процентной ставки кредита.
В год своего 30-летия Белгапромбанк порадует своих клиентов еще много раз. Что ж, будем следить за новостями банка и постараемся не упустить шанс выиграть одну из квартир или денежный приз в рекламной игре «Юбилейный урожай призов». Игра уже началась, и у тех, кто оформит вклад в банке до 31 августа, есть шанс на победу.
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Мы продолжаем серию материалов к 30-летию Белагропромбанка – юбилей в сентябре. И, конечно, основные итоги будут подводиться именно тогда. Впрочем, главные эксперты...
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