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Белгапромбанк в год 30-летия дарит призы

17.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белгапромбанк в год 30-летия дарит призы

Мы продолжаем серию материалов к 30-летию Белагропромбанка – юбилей в сентябре. И, конечно, основные итоги будут подводиться именно тогда. Впрочем, главные эксперты в этом вопросе, конечно же, – потребители. И сегодня мы расскажем о программах банка, которые помогают вам в достижении целей. 


Еще недавно Алексей Казаченок, программист из Минска, и не думал, что в его жизнь ворвется невероятная удача и он выиграет квартиру в столице. А сегодня он уже начал ремонт и вовсю закупает строительные материалы для нового жилья. Откуда такое везение? Просто накануне Нового года парень успел оформить вклад в Белагропромбанке.

Алексей Казаченок, победитель рекламной игры: «Случайно узнал, что банк проводит эту игру. И уже буквально в последний момент сделал вклад, и он получился удачным. Для меня жилищный вопрос актуален. Очень нравится этот район, эта локация. Это то, что я хотел! Хочется прямо сейчас переехать!»

Действительно необычная история. Но не одна. Невероятная удача порадовала Татьяну Романюк и ее семью из Минска. Вкладчица Белагропромбанка узнала о том, что выиграла машину, из прямого эфира розыгрыша рекламной игры «Авторалли призов». Однако полностью поверила счастью, только когда увидела приз и села за руль собственного авто.

Татьяна Романюк, вкладчик Белагропромбанка: «Я надеялась, что муж выиграл, а оказывается, что я, Романюк Татьяна Петровна. Я не поверила, пока не позвонили ваши девочки».

Не только рекламные игры оказываются полезными для клиентов банка, но и продукты весьма выгодные есть. Недавно Белагропромбанк вывел на рынок карту рассрочки «Суперсила».

Игорь Сукора, заместитель директора департамента развития розничных продуктов Белагропромбанка: «Карта "Суперсила" предусмотрена не только как карта рассрочки, но и как обычная карта в сети непартнеров банка. В рамках данной программы важно снятия средств. Возможность пользования картой без средств». 

С картой «Суперсила» возможно получить до 2500 бел. рублей без справок и поручителей. Также в ней действует грейс-период для понижения процентной ставки кредита. 

Игорь Сукора, заместитель директора департамента развития розничных продуктов Белагропромбанка: «Грейс-период – это период времени, в течение которого начисляется пониженная процентная ставка, если выполняются условия грейс-периода. В нашем случае – это платежи, совершаемые в течении месяца, если они будут погашены не позднее 10 числа следующего месяца, то за пользование кредитом будет пониженная процентная ставка». 

В год своего 30-летия Белгапромбанк порадует своих клиентов еще много раз. Что ж, будем следить за новостями банка и постараемся не упустить шанс выиграть одну из квартир или денежный приз в рекламной игре «Юбилейный урожай призов». Игра уже началась, и у тех, кто оформит вклад в банке до 31 августа, есть шанс на победу.

 

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Мы продолжаем серию материалов к 30-летию Белагропромбанка – юбилей в сентябре. И, конечно, основные итоги будут подводиться именно тогда. Впрочем, главные эксперты...
 
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