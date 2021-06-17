|
Арина Соболенко проиграла Мэдисон Киз на теннисном турнире в Берлине
Источник материала: ОНТ
Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде теннисного турнира в Берлине.
Белоруска стартовала со второго круга соревнований, где встречалась с американкой Мэдисон Киз. Соболенко уступила со счётом 4:6, 6:1, 5:7. Завтра в 1/8-й финала турнира сыграет Виктория Азаренко, которая сразится с немкой Ангеликой Кербер. Кроме того, Азаренко и Соболенко выступят в паре. В четвертьфинале им предстоит встретиться с хорватско-американским дуэтом Петра Мартич – Шелби Роджерс.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде теннисного турнира в Берлине. Белоруска стартовала со второго круга соревнований, где встречалась с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)