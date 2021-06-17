Арина Соболенко проиграла Мэдисон Киз на теннисном турнире в Берлине

Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде теннисного турнира в Берлине.

Белоруска стартовала со второго круга соревнований, где встречалась с американкой Мэдисон Киз. Соболенко уступила со счётом 4:6, 6:1, 5:7. Завтра в 1/8-й финала турнира сыграет Виктория Азаренко, которая сразится с немкой Ангеликой Кербер. Кроме того, Азаренко и Соболенко выступят в паре. В четвертьфинале им предстоит встретиться с хорватско-американским дуэтом Петра Мартич – Шелби Роджерс.

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