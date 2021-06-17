ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Депутат польского Сейма обнародовала данные о финансировании белорусских протестов

17.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Депутат польского Сейма обнародовала данные о финансировании белорусских протестов

Велика вероятность, что белорусская оппозиция поссорит Литву и Польшу. Естественно, из-за денег. Депутат польского Сейма обнародовала данные о финансировании белорусских протестов.

Эва Шиманьская пришла в ярость, узнав о гигантских суммах, выделяемых из польской казны на оппозицию в нашей стране. В подтверждение она публикует служебные документы, где расписаны затраты на создание и обслуживание антиправительственных формирований в Беларуси. Средства – огромные! Миллионы долларов на экстремистов, в то время как здравоохранение Польши идёт ко дну, возмущается депутат. Такие расходы провоцируют и недовольство простых поляков. Похоже, официальной Варшаве придётся объясняться. 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Велика вероятность, что белорусская оппозиция поссорит Литву и Польшу. Естественно, из-за денег. Депутат польского Сейма обнародовала данные о финансировании...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Cтрана скатывается до статуса изгоя». Беларусь и Россия после Ryanair-инцидента в российских СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by