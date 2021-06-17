Источник материала: ОНТ

Велика вероятность, что белорусская оппозиция поссорит Литву и Польшу. Естественно, из-за денег. Депутат польского Сейма обнародовала данные о финансировании белорусских протестов.

Эва Шиманьская пришла в ярость, узнав о гигантских суммах, выделяемых из польской казны на оппозицию в нашей стране. В подтверждение она публикует служебные документы, где расписаны затраты на создание и обслуживание антиправительственных формирований в Беларуси. Средства – огромные! Миллионы долларов на экстремистов, в то время как здравоохранение Польши идёт ко дну, возмущается депутат. Такие расходы провоцируют и недовольство простых поляков. Похоже, официальной Варшаве придётся объясняться.





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