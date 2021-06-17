Сборная России обыграла команду Финляндии на чемпионате Европы по футболу

Источник материала: ОНТ

В группе «А» в Баку Турция проиграла сборной Уэльса – 2:0. А в Санкт-Петербурге россияне сразились с финнами, у которых, в отличие от команды Станислава Черчесова, уже были очки.

В начале встречи сборной Финляндии удалось пробить Матвею Сафонову, но VAR отменил взятие ворот. Россияне ответили остротой в конце тайма. Сильная индивидуальная игра Алексея Миранчука помогла команде России повести в счёте. Во втором тайме шла равная игра, которая так и завершилась – 1:0 в пользу россиян. Теперь команде Черчесова 21 июня предстоит сыграть решающий поединок группового раунда с датчанами, который во многом предопределит перспективы команды на выход в плей-офф.

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