Борисовчанин вскрывал чужие авто, чтобы починить свою машину

Источник материала: ОНТ

В Борисове был задержан 52-летний мужчина, которого подозревают в кражах из авто местных жителей. Хищения произошли в ночь на 4 июня в спальных районах города, информирует БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

Уточняется, что злоумышленник снимал с чужих иномарок определенные запчасти, необходимые ему для установки на свою машину той же модели.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант ранее привлекался к ответственности за имущественные преступления.

Фото: БЕЛТА

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