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Борисовчанин вскрывал чужие авто, чтобы починить свою машину
Источник материала: ОНТ
В Борисове был задержан 52-летний мужчина, которого подозревают в кражах из авто местных жителей. Хищения произошли в ночь на 4 июня в спальных районах города,
Уточняется, что злоумышленник снимал с чужих иномарок определенные запчасти, необходимые ему для установки на свою машину той же модели.
Возбуждено уголовное дело. Фигурант ранее привлекался к ответственности за имущественные преступления.
Фото: БЕЛТА
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В Борисове был задержан 52-летний мужчина, которого подозревают в кражах из авто местных жителей. Хищения произошли в ночь на 4 июня в спальных районах города,...
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