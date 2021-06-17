ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Передвижной музей «Поезд Победы» встретили в Витебске

17.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Передвижной музей «Поезд Победы» встретили в Витебске

В Витебске сегодня встречали «Поезд Победы». На перроне собрались многочисленные горожане, желающие увидеть уникальную передвижную выставку. 

На просмотр девяти экспозиционных залов уходит около 45 минут. Одновременно в вагоне могут находиться не более 10 человек – некоторым пришлось ожидать на перроне по часу. Важные моменты Великой Отечественной войны можно не только увидеть, но и услышать – каждому выдаётся аудиогид.  

По предварительным подсчётам, за два дня около 3000 жителей Витебска побывают в передвижном музее. До этого «Поезд Победы» побывал в Минске и Орше. Следующую остановку сделает в пятницу в Полоцке.  

 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске сегодня встречали «Поезд Победы». На перроне собрались многочисленные горожане, желающие увидеть уникальную передвижную выставку.  На просмотр девяти...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: гадавіна пачатку апошняга сойму Рэчы Паспалітай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by