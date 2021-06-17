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Передвижной музей «Поезд Победы» встретили в Витебске
Источник материала: ОНТ
В Витебске сегодня встречали «Поезд Победы». На перроне собрались многочисленные горожане, желающие увидеть уникальную передвижную выставку.
На просмотр девяти экспозиционных залов уходит около 45 минут. Одновременно в вагоне могут находиться не более 10 человек – некоторым пришлось ожидать на перроне по часу. Важные моменты Великой Отечественной войны можно не только увидеть, но и услышать – каждому выдаётся аудиогид.
По предварительным подсчётам, за два дня около 3000 жителей Витебска побывают в передвижном музее. До этого «Поезд Победы» побывал в Минске и Орше. Следующую остановку сделает в пятницу в Полоцке.
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В Витебске сегодня встречали «Поезд Победы». На перроне собрались многочисленные горожане, желающие увидеть уникальную передвижную выставку. На просмотр девяти...
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