Передвижной музей «Поезд Победы» встретили в Витебске

Источник материала: ОНТ

В Витебске сегодня встречали «Поезд Победы». На перроне собрались многочисленные горожане, желающие увидеть уникальную передвижную выставку.

На просмотр девяти экспозиционных залов уходит около 45 минут. Одновременно в вагоне могут находиться не более 10 человек – некоторым пришлось ожидать на перроне по часу. Важные моменты Великой Отечественной войны можно не только увидеть, но и услышать – каждому выдаётся аудиогид.

По предварительным подсчётам, за два дня около 3000 жителей Витебска побывают в передвижном музее. До этого «Поезд Победы» побывал в Минске и Орше. Следующую остановку сделает в пятницу в Полоцке.

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