ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За борьбу с COVID-19: в Витебске медикам вручили благодарности

17.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

За борьбу с COVID-19: в Витебске медикам вручили благодарности

Лучшие из лучших против COVID-19. В Витебске сегодня благодарили за тяжелую работу медиков.  


Таких в регионе 9000. Это профессорский состав университета, кардиологи и хирурги, неврологи и терапевты, врачи скорой помощи, младший медицинский персонал. От Орши до Постав, от районных больниц до областных клиник. Витебский родильный дом, например, за время пандемии помог 400 женщинам с положительным тестом на ковид. 

Областной автопарк скорой помощи пополнился сегодня новыми 14 автомобилями. Машины распределят по районам. Обновления касаются и медтехники: новый томограф заработал в областном центре пульмонологии. Аппараты современной компьютерной диагностики в этом году появятся в двух клиниках Витебска, а также Лепеле и Глубоком.   

 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучшие из лучших против COVID-19. В Витебске сегодня благодарили за тяжелую работу медиков.   Таких в регионе 9000. Это профессорский состав университета, кардиологи и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: гадавіна пачатку апошняга сойму Рэчы Паспалітай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by