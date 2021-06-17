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За борьбу с COVID-19: в Витебске медикам вручили благодарности
Источник материала: ОНТ
Лучшие из лучших против COVID-19. В Витебске сегодня благодарили за тяжелую работу медиков.
Таких в регионе 9000. Это профессорский состав университета, кардиологи и хирурги, неврологи и терапевты, врачи скорой помощи, младший медицинский персонал. От Орши до Постав, от районных больниц до областных клиник. Витебский родильный дом, например, за время пандемии помог 400 женщинам с положительным тестом на ковид.
Областной автопарк скорой помощи пополнился сегодня новыми 14 автомобилями. Машины распределят по районам. Обновления касаются и медтехники: новый томограф заработал в областном центре пульмонологии. Аппараты современной компьютерной диагностики в этом году появятся в двух клиниках Витебска, а также Лепеле и Глубоком.
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Лучшие из лучших против COVID-19. В Витебске сегодня благодарили за тяжелую работу медиков. Таких в регионе 9000. Это профессорский состав университета, кардиологи и...
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