Минэкономики: с начала 2021 года ВВП Беларуси вырос на 3,1%

Источник материала: ОНТ

Осторожный рост и восстановление показателей, которые были до пандемии. С начала года ВВП страны вырос на 3,1% – итоги пяти месяцев подвели в Министерстве экономики.

Прежде всего, восстановление обусловлено увеличением спроса на белорусские товары на традиционных рынках – в странах СНГ. По сравнению с этим же периодом прошлого года – прирост более 35%. В долларовом эквиваленте Беларусь получила на 3 миллиарда выручки больше. Речь не только о нефтехимии, но и о продукции машиностроения, пищевой промышленности.

На уровне прошлого года сохраняется работа строительного комплекса. Пока отстают от запланированных инвестиции и грузоперевозки. А вот в сельском хозяйстве по итогам года ожидается улучшение показателей – и по производству, и по реализации продукции.





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