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«Я не умею играть, и мне наплевать!» Автопортрет Курта Кобейна продали на аукционе за $281 тыс.
Источник материала: ОНТ
Автопортрет Курта Кобейна, нарисованный культовым музыкантом в 1992 году, был продан на аукционе за 281 тысячу долларов. Об этом
На карикатурном рисунке изображен Кобейн с гитарой. Рядом музыкант написал текст: «Курт Кобейн – рок-звезда. Я не умею играть, и мне наплевать!»
Фото: Julien's Auctions
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Автопортрет Курта Кобейна, нарисованный культовым музыкантом в 1992 году, был продан на аукционе за 281 тысячу долларов. Об этом информирует аукционный дом Julien's Auctions....
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