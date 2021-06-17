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«Я не умею играть, и мне наплевать!» Автопортрет Курта Кобейна продали на аукционе за $281 тыс.

17.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Я не умею играть, и мне наплевать!» Автопортрет Курта Кобейна продали на аукционе за 1 тыс.

Автопортрет Курта Кобейна, нарисованный культовым музыкантом в 1992 году, был продан на аукционе за  281 тысячу долларов. Об этом информирует аукционный дом Julien's Auctions.

На карикатурном рисунке изображен Кобейн с гитарой. Рядом музыкант написал текст: «Курт Кобейн – рок-звезда. Я не умею играть, и мне наплевать!»

Фото: Julien's Auctions

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Автопортрет Курта Кобейна, нарисованный культовым музыкантом в 1992 году, был продан на аукционе за  281 тысячу долларов. Об этом информирует аукционный дом Julien's Auctions....
 
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