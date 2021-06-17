Возвращение послов, сотрудничество в области кибербезопасности и борьбы с пандемией. Итоги переговоров Путина и Байдена

Источник материала: ОНТ

Главные мировые новости сегодня приходят из Швейцарии. В Женеве состоялся саммит Россия ­– США. Путин и Байден общались четыре с половиной часа. В пресс-центрах всё это время их ждала многочисленная пресса. На саммит было подано больше трех тысяч заявок от журналистов. И вот сейчас все новостные ленты пестрят громкими заявлениями.

Мировой интерес к событию велик. Что говорить – речь ведь не только о двусторонних отношениях стран, но и о вопросах мироустройства. Бесконечно можно смотреть на три вещи – воду, огонь и то, как не заканчивается кортеж американского президента. Это не просто шутка, это настоящие претензии к американским секьюрити – где бы они ни появлялись, уровень мер предосторожности и количество сотрудников безопасности, кажется, превышает все разумные пределы.

Вот в этот раз даже спокойная Женева превратилась в настоящий охраняемый объект. Местных жителей даже попросили не ходить сегодня на работу, чтобы не привлекать лишнее внимание спецслужб, да и не портить себе нервы. Дороги перекрыты, часть акватории Женевского озера заблокирована, небо над Женевой объявлено зоной без полетов. Такие меры безопасности этот город вряд ли помнит со времен встреч советских и американских делегаций на пике холодной войны. Собственно, и сейчас отношения России и США стороны характеризуют примерно тем же состоянием. Начать диалог и отойти от взаимных упреков – это главные задачи сегодняшней встречи.

Президент России прилетел в Женеву прямо из Москвы за полчаса до встречи, и, несмотря на то, что Джозеф Байден находится здесь уже сутки после саммитов с ЕС и НАТО в Брюсселе, Путин первым прибыл на виллу «Ла Гранж». Американский президент появился там спустя 15 минут. Ги Пармелен, президент Швейцарии, на правах хозяина пожелал обоим плодотворного диалога и предоставил репортерам возможность сделать долгожданные фото и видеокадры рукопожатия.

Создавшие такой небывалый ажиотаж перед этой встречей журналисты – а на саммит подали заявки около трех тысяч репортеров со всего мира – и здесь в погоне за лучшими кадрами не смогли поделить пространство. В итоге устроили настоящую потасовку и с охранниками, и друг с другом. И все это буквально за порогом комнаты, где в этот момент уже начиналась встреча. Как скажут позже очевидцы, это была самая громкая протокольная часть в истории российско-американских отношений.

Два часа вместо одного – столько длилась встреча в узком составе. В комнате переговоров два президента и их коллеги – глава Госдепа Тони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как известно, встреча проходит по инициативе американской стороны, именно администрация Джо Байдена занимается сейчас восстановлением отношений со своими партнерами на международной арене, которые, по мнению нынешнего главы Белого дома, значительно просели после президентства Дональда Трампа. И если контакты с ЕС или партнерами по НАТО после саммита «большой семерки» в Британии и двух последних дней работы американской делегации в Брюсселе находятся на подъеме, то отношения с Россией, по мнению и Кремля, и Белого дома, сейчас в самой низшей точке со времен холодной войны. Этим и диктуется сегодняшняя повестка – попытаться заложить основу для диалога. Понятно, что речь не только о двусторонних отношениях, две ядерные державы имеют интересы во всех регионах мира и, конечно, разные взгляды на происходящие процессы. Узкий состав, разговор в присутствии помощников и в составе национальных делегаций. В итоге все закончилось даже быстрее, чем ожидалось – три с половиной часа вместо пяти. На пресс-конференции президент России обозначил и главные итоги, и свои личные ощущения от встречи – это был конструктивный разговор с желанием понять друг друга.

США и Россия возвращают в Москву и Вашингтон своих послов, стороны будут совместно работать в области кибербезопасности, борьбы с пандемией, торговли и глобальной стабильности. О деталях переговоров, к примеру, по ситуации вокруг международного давления на Беларусь, Владимир Путин ничего не сказал, была ли она в повестке и дополнит ли эту тему Джо Байден, пока неизвестно.

Нет прорывов, нет сенсационных заявлений, есть основа для совместной работы – таковы краткие итоги женевской встречи, от которых во многом будет зависеть мировая повестка в ближайшее время.

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