Первый этап реконструкции мотовелозавода завершится к концу 2021 года

Источник материала: ОНТ

Предстоящие работы по реконструкции площадей мотовелозавода сегодня оценила Спикер Совета Республики Наталья Кочанова. Привести завод в порядок – поручение Президента, которое Александр Лукашенко дал в марте, посещая предприятие.

Предстоит реконструировать здания, максимально сохранив их исторический облик, также задействовать свободные площадки. Работы будут выполнять поэтапно. А на созданные места, по плану, должны прийти инновационные компании. По подсчетам, доля производств на территории вырастет до 70%, под организации сферы логистики и услуг выделят 20%, еще 10% – под общественную зону. Первый этап реконструкции должен завершиться к концу года. А все работы продлятся до 2024-го.





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