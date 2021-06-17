Станция метро «Октябрьская» открыта после инцидента с обнаружением бесхозного предмета

Источник материала: ОНТ

16 июня в 20:10 на станции метро «Октябрьская» был обнаружен бесхозный предмет. В связи с этим станция была временно закрыта на вход и выход пассажиров. Об этом информирует официальный Telegram-канал Минского метрополитена.

Столичный метрополитен принес извинения за неудобства.

В 20:50 станции метро «Октябрьская» была открыта для посадки и высадки пассажиров.

Фото: БЕЛТА

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