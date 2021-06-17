Лукашенко: Каждый глава семьи должен уметь защитить своих близких и свою землю. Итоги совещания по территориальной обороне

Источник материала: ОНТ

Быть готовыми слаженно обеспечить безопасность страны. Систему территориальной обороны обсуждали в Шклове во время рабочей поездки Президента по регионам. Люди на местах в военное время будут руководить защитой малой родины. Структурно оборонительная система – это 92 района и 7 зон со своим комплектом войск. В дальнейшем она будет развиваться в четырех основных направлениях, которые прописаны в документах. Один из них – концепция строительства территориальной обороны до 30-го года. Каждый должен знать порядок действий в случае агрессии. А её нужно ещё уметь распознать. Ведь всё может начаться внутри страны, к примеру, с активизации экстремистов – это мы уже наблюдали. Высоки как никогда и потенциальные риски военной безопасности Беларуси извне. Учения НАТО и его партнёров в Европе в мае и июне этого года эксперты называют самыми крупными за последние 30 лет.





Современное ополчение, или (как было уже в нашей истории) партизанское движение, – только с учетом угроз 21-го века. На стыке столетий Беларусь начала создавать еще один мощный рубеж национальной защиты – систему территориальной обороны. По сути это все жители страны, которые прошли военную службу. В мирное время – это рабочие, шахтеры, медики, инженеры. В период учений они берут в руки оружие и вспоминают военное ремесло. А в случае угрозы – готовы защищать свою землю и страну.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «За прошедший год мы на себе ощутили деструктивное информационное воздействие, экономическое, политическое давление, которые шли с Запада, влияли на мировоззрение наших людей, толкали некоторых фактически на предательство собственного народа. Всегда необходимо давать отпор подобным деятелям, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы. И на это способна только всенародная оборона. Если мы все будем защищать свою землю».

В современных конфликтах нет четкой линии фронта, а агрессоры задействуют самый разнообразный арсенал – от информационных атак по дискредитации власти (с этим, кстати, Беларусь уже столкнулась) до внедрения диверсантов, боевиков, террористов-радикалов (такие случаи у нас также зафиксированы – можно вспомнить вскрытие экстремистской ячейки Автуховича с его «тротилом протеста»). Потому и порох сегодня как никогда следует держать сухим. И правильно, что готовиться к такому сценарию мы начали не сегодня и не вчера.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Решение, принятое 20 лет назад о создании территориальной обороны, за эти годы подтвердило свою целесообразность. Решение было объемное и, наверное, относительно недешевое. Я всегда переживал: надо делать, не надо. Сегодня мы убеждены, что поступили правильно. Это надо было делать. Объединение местных властей с населением укрепляет способность страны к противодействию и внешним, и внутренним угрозам».

При этом конфликты носят гибридный характер и развиваются молниеносно. А значит, и реакция на них должна быть мгновенной. То есть каждый регион должен мобилизоваться в самый короткий срок. Структурно такая оборона включает 92 района и 7 зон с соответствующим комплектом войск. Во главе зон – председатели облисполкомов. И не лишним будет вспомнить, что областями у нас руководят не просто губернаторы, а по сути – генерал-губернаторы. И этому званию, конечно, надо соответствовать.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нам самим на местах – председателям райисполкомов и облисполкомов надо научиться воевать. Надо знать свои объекты, каждого человека в лицо вместе с военкомом. У нас по Шкловскому району 500 человек. К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия. Одна из целей встречи – дать сигнал на места, чтобы они подобным образом в каждой зоне (у нас их 7), в каждом районе были готовы отмобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение Президентом».

Численность территориальной обороны – 120 тысяч, это больше, чем регулярные войска. И эти подразделения должны быть оперативно сформированы, вооружены и готовы защищать ключевые объекты. Собственно, как эта система работает, и оценивали участники встречи. В Могилевской области недавно провели учение и, как говорят, отстрелялись на отлично. Более того, показали высокий морально-психологический дух.

Одна из ключевых задач территориалов – охрана объектов: мостов, узлов связи, предприятий. Территориальная оборона – часть не только военной, но и национальной безопасности. Один из её аспектов – научно-технический. Александр Лукашенко на этой неделе уже рассматривал, когда в понедельник посещал объекты госвоенпрома. Собственные стрелковое оружие и боеприпасы – их производство уже налажено, и это гарантия, что в случае угрозы будет чем ответить.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «К созданию этих предприятий по производству боеприпасов и основных видов стрелкового оружия меня подтолкнула именно территориальная оборона. Я публично могу подтвердить – в случае конфликта каждый дом, каждый двор, глава семьи должны суметь защитить свою семью, себя и ту землю, на которой они живут. Вот это будет всенародная защита».

Что касается итогов, по словам министра обороны, нынешняя структура территориальной обороны доказала функциональность и эффективность. А значит, радикальных преобразований ждать не стоит. Акцент будет сделан на улучшение взаимодействия.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «В будущем система территориальной обороны будет развиваться по 4 основным направлениям: совершенствование системы органов управления, штатной структуры, повышение слаженности подразделений и органов управления, повышение запасов материальных средств».

В целом Беларусь, реформируя армию и дополняя её территориальной обороной, ставку сделала на профессионализм, оперативность и мобильность. Отсюда и оснащенность, и вооружение – профессиональные мобильные группы способны преодолеть серьезные расстояния, болезненно ужалить, нанеся фатальный ущерб противнику, и мгновенно исчезнуть. А отряды ополчения призваны защищать каждый сантиметр своей земли. А то, что белорусы это умеют, продемонстрировало поколение победителей.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «Самое главное, чего мы достигли, – созданы полноценные органы управления, имеются средства управления, создана организационно-штабная структура, которая прошла ряд трансформаций от теории к практике. Мы достигли того уровня, когда и люди в погонах, и председатели областных и районных исполнительных комитетов – все правильно понимают, как и что нужно делать».

И еще одно решение среды – Александр Лукашенко назначил нового руководителя Шкловского района. Им стал Андрей Камко (до этого зампред Горецкого райисполкома). Крещение, учитывая сегодняшнее совещание, получилось боевым.

В работу новый руководитель должен окунуться сразу, без разведки. И работа на земле, а также её защита – всенародная – отныне это задачи одного порядка. Для всех.

ФОТО: БЕЛТА

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