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«Cтрана скатывается до статуса изгоя». Беларусь и Россия после Ryanair-инцидента в российских СМИ

17.06.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Cтрана скатывается до статуса изгоя». Беларусь и Россия после Ryanair-инцидента в российских СМИ
Фото: РИА Новости
Российские СМИ много внимания уделяют вопросу отношений Беларуси и России на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета в Минске. СМИ расставляют акценты и обращают внимание аудитории на определенные нюансы и обстоятельства.

Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

В тематическом блоке, завязанном па посадке самолёта Ryanair, российские СМИ придерживаются следующих подходов:

• формальная поддержка официального Минска, но при этом демонстрация уверенности, что произошедшее – операция беларусских спецслужб, а не реальное ЧП;

• отрицание каких-либо связей России с данным инцидентом. Поэтому особое внимание уделяется заявлениям официальных лиц Великобритании, которые «не нашли дополнительных» доказательств российского участия;

• нарочитое акцентирование внимания на экономической, силовой и политической поддержке беларусских властей со стороны РФ;

• постоянное напоминание о непринятии странами «коллективного Запада» идей (и процесса) сближения Беларуси и России.

При этом, комментируя заявления Протасевича о российском следе в телеграм-канале NE*TA, российские СМИ, с одной стороны, заявляют о возможной политической «многоходовке» окружения Лукашенко, с другой, не исключают активной роли Мазепина в беларусском кризисе. При этом бросается в глаза отличный от мейнстрима подход «Коммерсанта». Ресурс информирует о реакции Мазепина и его поведении на беларусском и внутрироссийском направлениях и высказывает предположения о его причинах. Также «Ъ» открыто демонстрирует недоверие к позиции официального Минска.

И, естественно, на фоне освещения кризисной ситуации отдельной тематической линией идёт нагнетание в направлении интеграции Беларуси и России. Причём создаётся эффект явного противопоставления: недовольство ЕС и США сближением Минска и Москвы, давление на Лукашенко и «равноправный» характер интеграции. Именно на фоне кризиса с Ryanair российские СМИ активно цитируют посла РФ в Минске о создании системы «взаимодополнения» экономик и взаимовыгодных подходах. Но чтобы у аудитории сложились правильные рамки восприятия, даётся тематическое и терминологическое уточнение. Беларусь по-прежнему не называется страной или государством – исключительно «республикой». А так же нарочито много внимания отводится возможному визиту Лукашенко в Приморье и встрече с губернатором. Тональность освещения темы – визит равного к равному.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия после инцидента с самолетом Ryanair через призму российских СМИ
 
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