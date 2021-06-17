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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Западная Беларусь в составе Польши. Как это подаёт пропаганда и что было на самом деле? С 1921 по 1939 год территории Западной Беларуси находились в составе Польши. Беларусская пропаганда, как и советская, подаёт этот факт исключительно в чёрном цвете.

А на контрасте показывается богатая и сытая жизнь в Советской Беларуси. Что из этого правда, а что — журналистский вымысел?Действительно ли Польша пренебрежительно относилась к беларусскому языку и культуре?Правда ли, что жители Западной Беларуси с цветами встречали советские войска в 1939 году?Почему беларусов постоянно кто-то «прыгнятае»? Что в нашей истории пошло не так? (Спойлер: надо было отстоять БНР в 1918).разбирает пропагандистские мифы вместе с доктором исторических наук Александром Смолянчуком.