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Западная Беларусь в составе Польши. Как это подаёт пропаганда и что было на самом деле?
Источник материала: UDFС 1921 по 1939 год территории Западной Беларуси находились в составе Польши. Беларусская пропаганда, как и советская, подаёт этот факт исключительно в чёрном цвете.
А на контрасте показывается богатая и сытая жизнь в Советской Беларуси. Что из этого правда, а что — журналистский вымысел?
Действительно ли Польша пренебрежительно относилась к беларусскому языку и культуре?
Правда ли, что жители Западной Беларуси с цветами встречали советские войска в 1939 году?
Почему беларусов постоянно кто-то «прыгнятае»? Что в нашей истории пошло не так? (Спойлер: надо было отстоять БНР в 1918).
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С 1921 по 1939 год территории Западной Беларуси находились в составе Польши. Беларусская пропаганда, как и советская, подаёт этот факт исключительно в чёрном цвете.
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