ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Западная Беларусь в составе Польши. Как это подаёт пропаганда и что было на самом деле?

17.06.2021 06:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

С 1921 по 1939 год территории Западной Беларуси находились в составе Польши. Беларусская пропаганда, как и советская, подаёт этот факт исключительно в чёрном цвете.

А на контрасте показывается богатая и сытая жизнь в Советской Беларуси. Что из этого правда, а что — журналистский вымысел?

Действительно ли Польша пренебрежительно относилась к беларусскому языку и культуре?

Правда ли, что жители Западной Беларуси с цветами встречали советские войска в 1939 году?

Почему беларусов постоянно кто-то «прыгнятае»? Что в нашей истории пошло не так? (Спойлер: надо было отстоять БНР в 1918).

Media IQ разбирает пропагандистские мифы вместе с доктором исторических наук Александром Смолянчуком.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1921 по 1939 год территории Западной Беларуси находились в составе Польши. Беларусская пропаганда, как и советская, подаёт этот факт исключительно в чёрном цвете.
 
Новости дня
Новости разные
 
Политически и экономически. Как кризис в Беларуси повлиял на ее отношения со странами Балтии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by