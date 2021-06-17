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Политически и экономически. Как кризис в Беларуси повлиял на ее отношения со странами Балтии
Источник материала: UDF
Что касаемо Латвии, то политический кризис в Беларуси поспособствовал тому, что политика Латвии развернулась на 180 градусов.
«С Эстонией ситуация отличается, так как между Беларусью и ей нет общей границы, и не было никогда глубоких экономических отношений и до нынешнего кризиса», - рассказал эксперт.
Экс-дипломат отметил, что первая реакция балтийских стран на белорусский политический кризис в августе была схожей. Изначально власти этих стран только призывали к выпуску политзаключенных, остановке репрессий и началу диалога с обществом. Тогда совсем не велось речи о непризнании Лукашенко.
«Но дальнейшее развитие событий в Беларуси привело к тому, что акцент и выбор данными странами был сделан в пользу санкций. И теперь логика отношений между Беларусью и балтийскими странами развивается в таком русле», – рассказал он.
Главным последствием кризиса отношений для балтийских стран с точки зрения военно-политического измерения стало углубление зависимости Беларуси от России, уверен Слюнькин.
«Надо сказать, что для Литвы в принципе углубление зависимости Беларуси от России всегда рассматривалась как экзистенциональная угроза, а с углублением кризиса данная ситуация будет только усугубляться», – отметил экс-дипломат.
Что с экономикой?
«Если говорить о последствиях для экономики, то главным ударом по экономическим отношениям, в первую очередь для Литвы, стала приостановка транзита белорусских нефтепродуктов через Клайпедский порт», - рассказал эксперт.
По словам Павла Слюнькина, несмотря на заявления белорусских властей, что это станет ударом для порта Литвы, это угроза оказалось немного преувеличенной. Поскольку главным грузом, который Беларусь экспортирует через Литву, являются калийные удобрения. И они как раз не были затронуты.
«Нефтепродукты хоть и составляли достаточно большую часть транзитного груза, но их уход из Клайпедского порта не обанкротил ни отрасль, ни сам порт», - сказал эксперт.
Он сослался на ряд опрошенных литовских экспертов, которые сказали, что к новой ситуации руководству порту удастся адаптироваться. К тому же, как показали данные последней статистики, объем перевалки через Клайпедский порт только вырос.
«Между тем, такое условное наказание за политическую позицию было адресовано только Литве. Белорусские грузы продолжают поступать до сих пор в порты Латвии и Эстонии. Я бы это назвал домокловым мечом над странами, который должен влиять в том числе и на их политическую позицию, если им не захочется оказаться на месте Литвы», – сказал Павел Слюнькин.
Латвия и БеларусьКак считает эксперт, Латвия в целом продемонстрировала серьезный прагматизм в части экономических отношений.
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