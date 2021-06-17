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Отношения с ЕС будут оставаться в зоне повышенной турбулентности
Источник материала: UDF
Об этом говорится в новом выпуске
В нем отмечается, что главным фактором дополнительной напряженности между Минском и ЕС в марте-апреле стали белорусско-польские отношения, в которых произошло два конфликтных эпизода. Первый был связан с темой «проклятых солдат», которая и в предыдущие годы осложняла двусторонний диалог, однако в этот раз привела к взаимной высылке дипломатов. 28 февраля консул Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюк принял участие в неофициальном мероприятии в польской школе, посвященном «дню проклятых солдат» – участников антикоммунистического подполья в Польше после Второй мировой войны. Минск обвинил польскую сторону в «продвижении нацизма в школах Беларуси», и 9 марта МИД Беларуси предложил Тимофеюку покинуть страну «в связи с грубым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях».
В ответ Польша объявила персоной нон-грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве. В Минске посчитали, что такое решение «как минимум не соответствует сложившейся в подобных случаях практике равноценности размена высылаемых дипломатических сотрудников исходя из их должностей и функционала».
Варшава воздержалась от дальнейшего раскручивания спирали эскалации, и дипломатический конфликт казался исчерпанным. Более того, по дипломатическим каналам началась, пусть очень осторожно и предварительно, дискуссия о возможных путях выхода из тупика. В частности, стали высказываться идеи о том, как можно было бы «закрыть» тему «проклятых солдат». Однако 25 марта Генеральная прокуратура Беларуси заявила о возбуждении уголовного дела в отношении председателя незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелики Борис, члена главного правления организации Анджея Почобута и других представителей СПБ. Им также были инкриминированы «реабилитация нацизма и оправдание геноцида белорусского народа». Борис и Почобут были арестованы, у ряда представителей СПБ прошли обыски.
Еще одним важным сюжетом периода мониторинга стала разработка Минском контрсанкций в отношении государств, которые ввели ограничительные меры против Беларуси. Как отмечалось в прошлых выпусках «Минского барометра», белорусские власти заявили о решительности отвечать на санкционное давление, а А.Лукашенко фактически потребовал не оставлять без реакции ни один эпизод с новыми санкциями. Несмотря на отсутствие существенных возможностей для контрдавления экономическими средствами из-за узости собственного рынка и высокой степени болезненности многих ответных мер для экономики самой Беларуси, Минск подготовил соответствующий механизм реагирования.
30 марта А.Лукашенко подписал указ №128 «О применении специальных мер», который фактически ввел механизм принятия контрсанкций в отношении товаров и услуг из государств, применяющих ограничительные меры против Беларуси.
Кроме того, Минск открыто заявил и о намерении продолжать отвечать на санкции репрессивными методами внутри страны. Так, в интервью телеканалу «Беларусь-1», вышедшем в эфир 10 апреля, В.Макей высказал получивший позже большой резонанс тезис о том, к чему может привести продолжающееся политическое и санкционное давление на Беларусь: «Это приведет однозначно, если дальше будет нагнетаться ситуация, к тому, что не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры».
Как считают эксперты "Минского диалога", после внешнеполитического совещания у А.Лукашенко соображения официального Минска по поводу возможностей для деэскалации в отношениях с Варшавой, вероятно, были переданы польской стороне. В ближайшее время станет понятно, насколько белорусские предложения могут быть восприняты Польшей с учетом уже произошедшего ухудшения отношений, а также возможных обострений в будущем. Ожидать динамичной стабилизации, не говоря уже о нормализации отношений не приходится. Однако и градус напряженности вполне может вновь снизиться и вернуться на уровень до негативных событий марта.
"В целом отношения с ЕС будут оставаться в зоне повышенной турбулентности. Стороны будут искать наиболее приемлемые для них подходы друг к другу в новой конфликтной реальности, однако им будет сложно зафиксировать какие-то устойчивые договоренности из-за продолжающихся репрессий внутри Беларуси и все новых мер санкционного давления на Минск со стороны ЕС. В таких условиях очень высока вероятность все новых кризисных «вспышек», ведущих к новой эскалации в отношениях как с отдельными государствами-членами ЕС, так и по линии Минск-Брюссель", - говорится в новом выпуске "Минского барометра".
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Беларусь и ЕС будут искать наиболее приемлемые для них подходы друг к другу в новой конфликтной реальности, однако им будет сложно зафиксировать какие-то...
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