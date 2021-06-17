Лукашенко: Регионы Беларуси должны быть готовы к быстрой мобилизации

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в кратчайшие сроки, заявил в среду президент Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Председателям облисполкомов и райисполкомов надо научиться воевать. В любой момент приехали, подняли по тревоге, трое суток все на местах, охраняют объекты, которые нужно охранять. К этому все в стране должны готовиться после сегодняшнего мероприятия. В случае конфликта каждый дом, глава семьи должны суметь защитить свою семью, себя, в все вместе – землю, на которой мы живем. Это будет всенародная защита», – сказал Александр Лукашенко.

Глава государства сформулировал задачу – каждый регион должен обладать необходимым вооружением, спецтехникой и транспортом. Решение о территориальной обороне приняли 20 лет назад. Тогда же разработали систему управления и повысили оперативность выполнения задач.