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Лукашенко: Регионы Беларуси должны быть готовы к быстрой мобилизации

17.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в кратчайшие сроки, заявил в среду президент Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Председателям облисполкомов и райисполкомов надо научиться воевать. В любой момент приехали, подняли по тревоге, трое суток все на местах, охраняют объекты, которые нужно охранять. К этому все в стране должны готовиться после сегодняшнего мероприятия. В случае конфликта каждый дом, глава семьи должны суметь защитить свою семью, себя, в все вместе – землю, на которой мы живем. Это будет всенародная защита», – сказал Александр Лукашенко.

Глава государства сформулировал задачу – каждый регион должен обладать необходимым вооружением, спецтехникой и транспортом. Решение о территориальной обороне приняли 20 лет назад. Тогда же разработали систему управления и повысили оперативность выполнения задач.



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Президент отметил, что каждый регион должен обладать необходимым вооружением, спецтехникой и транспортом.
 
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