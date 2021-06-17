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МВД Литвы называет организованным поток мигрантов из Беларуси

17.06.2021 07:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась в Генпрокуратуру в связи с подозрениями в организации незаконного провоза людей из Беларуси.

«Вот уже несколько недель прибывающие из третьих стран нелегально пересекают границу, и мы видим признаки того, что это могло быть сделано организованным образом. Мы не можем мириться с такими вещами, поэтому я обратилась в Генпрокуратуру с просьбой начать расследование», — сказала Билотайте.

По данным МВД Литвы, с начала года были задержаны 392 гражданина третьих стран, незаконно пересекших госграницу Литвы и Беларуси. С 1 июня по 16 июня нелегально пересекли границу 204 мигранта.

Усиленная охрана границы с Беларусью уже осуществляется, другие госучреждения и службы мобилизованы и задействованы. Государственной пограничной службе помогают сотрудники Службы общественной безопасности (при МВД) и члены Союза стрелков Литвы, говоится в сообщении.

Ранее началось строительство палаток возле Центра регистрации иностранцев. Созданы два лагеря на 80 мест для изоляции людей в связи с карантином и 270 мест для их размещения. На этой неделе лагеря начали работу.

 
 
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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась в Генпрокуратуру в связи с подозрениями в организации незаконного провоза людей из Беларуси.
 
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