МВД Литвы называет организованным поток мигрантов из Беларуси

Источник материала: АФН

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась в Генпрокуратуру в связи с подозрениями в организации незаконного провоза людей из Беларуси.

«Вот уже несколько недель прибывающие из третьих стран нелегально пересекают границу, и мы видим признаки того, что это могло быть сделано организованным образом. Мы не можем мириться с такими вещами, поэтому я обратилась в Генпрокуратуру с просьбой начать расследование», — сказала Билотайте.

По данным МВД Литвы, с начала года были задержаны 392 гражданина третьих стран, незаконно пересекших госграницу Литвы и Беларуси. С 1 июня по 16 июня нелегально пересекли границу 204 мигранта.

Усиленная охрана границы с Беларусью уже осуществляется, другие госучреждения и службы мобилизованы и задействованы. Государственной пограничной службе помогают сотрудники Службы общественной безопасности (при МВД) и члены Союза стрелков Литвы, говоится в сообщении.

Ранее началось строительство палаток возле Центра регистрации иностранцев. Созданы два лагеря на 80 мест для изоляции людей в связи с карантином и 270 мест для их размещения. На этой неделе лагеря начали работу.