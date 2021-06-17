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Байден: Сейчас не время для холодной войны

17.06.2021 07:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент США Джо Байден заявил, что он четко обозначил российскому коллеге Владимиру Путину, на каких принципах Вашингтон намерен иметь дело с Россией.

"Есть хорошие перспективы улучшения отношений с Россией, но нужны общие базовые правила, которые все мы будем соблюдать", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным в Женеве в среду, 16 июня.

"Ни у кого не может быть интереса начинать новую холодную войну", - констатировал Байден, отметив, что Путин также не желает ее. "Сейчас не время для объятий, но и не время для новой холодной войны", - добавил он, отметив "хороший" и "позитивный" тон Путина на переговорах.

По словам Байдена, было важно лично пообщаться с Путиным. Американский президент выразил мнение, что Путин опасается, что его страну окружают, а США стремятся свергнуть его. Байден, однако, подчеркнул, что курс США не направлен против России. "Американо-российские отношения должны быть стабильными и предсказуемыми", - указал он.

Байден сказал, что не видит проблем в том, чтобы заниматься бизнесом с Россией, если она будет соблюдать международные нормы. При этом он отметил, что если Путин желает американских инвестиций в российскую экономику, то он должен, в частности, освободить задержанных граждан США, передает DW.

По словам Джо Байдена, он дал ясно понять Путину, что США будут реагировать на действия, подрывающие интересы Америки и ее союзников. "Путин знает, что я приму меры", - сказал Байден. Он также подчеркнул, что США не потерпят вмешательства в американские выборы и демократическую систему.

Затронув тему кибератак, в которых США часто обвиняют Россию, Байден указал, что критически важная инфраструктура должна быть неприкасаемой для хакеров. У США мощный киберпотенциал, и они будут отвечать на хакерские атаки, заверил он. Напомнив о недавней кибератаке на крупнейший в США трубопровод, в результате которого восточное побережье Америки столкнулось с дефицитом топлива, Байден спросил Путина, как бы он сам себя почувствовал, если бы кибератаке подверглась одна из российских нефтеразработок.

На пресс-конференции Джо Байден отметил, что права человека всегда будут одной из тем переговоров с Россией. " Права человека - часть ДНК нашей страны. Речь идет не о том, чтобы наказывать Россию, когда она нарушает права человека. Речь идет о том, кем мы являемся. Как я могу быть президентом США и не выступать против нарушений прав человека?" - вопросил американский президент.

По словам Байдена, он предупредил Путина, что последствия для России будут опустошительными, если оппозиционер Алексей Навальный, приговоренный к колонии по делу "Ив Роше", умрет. Он также поделился с Путиным обеспокоенностью США по поводу ситуации в Беларуси, где режим Александра Лукашенко жестко подавляет оппозицию, и подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету Украины.

Несмотря на обозначившиеся в ходе переговоров в Женеве разногласия, США и Россия договорились прилагать совместные усилия с тем, чтобы не позволить Ирану заполучить ядерное оружие. Байден указал, что важно не допустить возрождения терроризма в Афганистане, а Путин, со своей стороны, предложил США помощь по обеспечению безопасности на Гиндукуше.

 
 
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Президент США Джо Байден заявил, что он четко обозначил российскому коллеге Владимиру Путину, на каких принципах Вашингтон намерен иметь дело с Россией.
 
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