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Договорились ли Путин и Байден, что делать с Беларусью?
Источник материала: Навiны
Джо Байден, как и было обещано, поднял тему Беларуси на переговорах с Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. Но наверняка этот вопрос был далеко не главным. Неясно, насколько детально его обсуждали и удалось ли нащупать точки соприкосновения. Так повлияет ли эта встреча на разрешение
Путин на своей пресс-конференции по окончании саммита о Беларуси не упомянул. Американский президент, проводя отдельную пресс-конференцию, так
Что ж, весьма лапидарно. Понятно, что у двух мировых лидеров было много более важных с их точки зрения проблем для обсуждения. И вполне вероятно, что о Беларуси поговорили вскользь.
Но иные эксперты не исключают, что беседа на этот счет могла быть и более содержательной, чем это прозвучало в пересказе Байдена. Ведь не всё, о чем говорят (и порой договариваются) в таких случаях в узком кругу, афишируется.
Большая сделка, похоже, не состоялась
Перед саммитом ряд обозревателей предполагал, что Беларусь может стать частью некоей пакетной сделки геополитического характера между Москвой и Вашингтоном. Постфактум политический аналитик Юрий Дракохруст сомневается в том, что «большую сделку удалось заключить».
Когда представители Запада в очередной раз выражают озабоченность белорусской ситуацией, то в самой Беларуси над этой формулировкой «уже смеются», отметил эксперт в комментарии для Naviny.by.
Как на пассаж Байдена о Беларуси мог отреагировать в Женеве Путин? На своей пресс-конференции по итогам саммита тот «очень жестко» ответил на вопрос о российской оппозиции, Алексее Навальном. Смысл в том, что оппозиция — это враги. Этот ответ «можно спроецировать» и на Беларусь, считает Дракохруст.
Значит ли это, что Александру Лукашенко не стоит ожидать
Аналитик полагает, что «скорее всего, в силу известного консерватизма, зависимости от колеи» российское руководство, терпевшее бессменного белорусского президента много лет и
Получается, что нынешний вождь белорусского политического режима за Москвой как за каменной стеной?
Не совсем так. Но дело не в женевских переговорах. «Москва может отойти от поддержки Лукашенко не потому, что будет давить Америка, а потому, что у Москвы могут быть свои планы на Беларусь», — сказал Дракохруст.
Российский президент предложил некий вариант?
В свою очередь, Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск), уверен, что свои планы на Беларусь у Кремля есть давно и что он в этом вопросе вполне может найти точки соприкосновения с Западом.
Перед саммитом в Женеве «Кремль был заинтересован предложить своего рода решение белорусского кризиса, продать этот сценарий Вашингтону, чтобы получить зеленый свет на такое вмешательство и не нарваться на последствия в виде новых западных санкций», заявил Сивицкий в комментарии для Naviny.by.
К концу прошлого года, считает эксперт, Москва исчерпала инструментарий политико-дипломатического воздействия на белорусского руководителя с целью побудить его исполнять тайные
Однако тот смог
По его мнению, комментарий Байдена по итогам переговоров «свидетельствует о том, что Путин предложил некий вариант решения белорусской проблемы».
Прогноз: Кремль будет ужесточать позицию
Что же дальше? Сейчас стоит ожидать «усиления синхронизации» действий России и Запада по белорусской проблеме, предполагает Сивицкий. Он прогнозирует, что «Кремль будет ужесточать уже открыто свою позицию по отношению к официальному Минску».
В таком случае осенью «можно ожидать некоего коллапса» белорусской экономики, который спровоцирует «полномасштабные протесты по всей стране». А это, в свою очередь, может стать благоприятным для Кремля фоном, чтобы вмешаться в ситуацию и «принудить Александра Лукашенко к уходу», говорит Сивицкий.
Он допускает, что вскоре Путин проведет еще одну встречу с Лукашенко, на которой прозвучит «последнее московское предупреждение», будут предложены «гарантии в обмен на реализацию сочинских соглашений».
«Александр Лукашенко попал в геополитическую
История с самолетом как точка невозврата
История с самолетом и поимкой блогера-оппозиционера Романа Протасевича стала «некоей точкой невозврата в плане позиционирования режима Александра Лукашенко на международной арене», — считает Сивицкий.
Он отмечает, что в случае сделки между Москвой и Вашингтоном и ее более активных действий на белорусском направлении усилятся риски для
Эксперт подчеркивает: когда великие державы обсуждают региональные кризисы без участия представителей втянутых в них стран, то часто национальные интересы этих стран игнорируются.
«К сожалению, действия властей Беларуси привели к тому, что она потеряла международную субъектность. Их
В таких условиях Западу важно побыстрее решить проблему, и это могут делегировать России при условии, что она не станет переходить некие красные линии (типа хотя бы формального сохранения суверенитета Беларуси), резюмировал Сивицкий.
Москва не станет подыгрывать противникам Лукашенко
В целом, однако, среди независимых белорусских аналитиков по итогам женевского саммита преобладает скепсис насчет того, что Москва и Вашингтон найдут общий язык в белорусском вопросе.
Основные аргументы таковы: во-первых, между этими большими игроками слишком велико недоверие, а во-вторых, у Кремля нет таких уж сильных резонов менять Лукашенко как можно быстрее.
Действительно, хотя он — сложный, упрямый и хитрый переговорщик, но более привязанной к Москве и более антизападной фигуры Путину, пожалуй, не найти. При этом убрать Лукашенко, если он этого активно
Так зачем усложнять себе жизнь, если нынешняя беспрецедентная изоляция и так неумолимо ослабляет позиции белорусского вождя в его перманентном
Другое дело, что Запад тоже методично повышает для российского руководства цену поддержки токсичного союзника — и экономическую, и политическую. Так что в Кремле как минимум думают над разными сценариями в отношении Беларуси. И в этом плане Лукашенко вряд ли может чувствовать себя комфортно.
Но тем сторонникам перемен в Беларуси, которые с внутренним трепетом надеются, что дорогу к этим переменам расчистит Кремль, лучше не витать в облаках. Москва если и возьмется за расчистку белорусских авгиевых конюшен, то только для продвижения своих великодержавных интересов.
Пока же можно предположить, что Путин и его окружение не намерены форсировать смену руководства Беларуси. И уж наверняка они не станут подыгрывать в этом деле тем, кого считают деструктивной оппозицией, наймитами Запада.
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