Договорились ли Путин и Байден, что делать с Беларусью?

Джо Байден, как и было обещано, поднял тему Беларуси на переговорах с Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. Но наверняка этот вопрос был далеко не главным. Неясно, насколько детально его обсуждали и удалось ли нащупать точки соприкосновения. Так повлияет ли эта встреча на разрешение белорусского кризиса , и если повлияет, то как?





Путин на своей пресс-конференции по окончании саммита о Беларуси не упомянул. Американский президент, проводя отдельную пресс-конференцию, так пересказал суть диалога с российским коллегой на эту тему: «Я поделился нашей озабоченностью по поводу Беларуси. Он не был не согласен с тем, что произошло, просто у него другой взгляд на то, что с этим делать».

Что ж, весьма лапидарно. Понятно, что у двух мировых лидеров было много более важных с их точки зрения проблем для обсуждения. И вполне вероятно, что о Беларуси поговорили вскользь.

Но иные эксперты не исключают, что беседа на этот счет могла быть и более содержательной, чем это прозвучало в пересказе Байдена. Ведь не всё, о чем говорят (и порой договариваются) в таких случаях в узком кругу, афишируется.

Большая сделка, похоже, не состоялась

Перед саммитом ряд обозревателей предполагал, что Беларусь может стать частью некоей пакетной сделки геополитического характера между Москвой и Вашингтоном. Постфактум политический аналитик Юрий Дракохруст сомневается в том, что «большую сделку удалось заключить».

Когда представители Запада в очередной раз выражают озабоченность белорусской ситуацией, то в самой Беларуси над этой формулировкой «уже смеются», отметил эксперт в комментарии для Naviny.by.

Как на пассаж Байдена о Беларуси мог отреагировать в Женеве Путин? На своей пресс-конференции по итогам саммита тот «очень жестко» ответил на вопрос о российской оппозиции, Алексее Навальном. Смысл в том, что оппозиция — это враги. Этот ответ «можно спроецировать» и на Беларусь, считает Дракохруст.

Значит ли это, что Александру Лукашенко не стоит ожидать подвоха от Москвы после саммита в Женеве?

Аналитик полагает, что «скорее всего, в силу известного консерватизма, зависимости от колеи» российское руководство, терпевшее бессменного белорусского президента много лет и поддержавшее его в августе прошлого года, на пике протестов , не станет сейчас делать резких шагов, грубо говоря — сбрасывать Лукашенко. Зачем, если белорусская экономика не разваливается, а Лукашенко никогда не пойдет «ни в какое НАТО», то есть не пересечет ту линию, которая является для Путина безусловной красной чертой, отмечает собеседник Naviny.by.

Получается, что нынешний вождь белорусского политического режима за Москвой как за каменной стеной?

Не совсем так. Но дело не в женевских переговорах. «Москва может отойти от поддержки Лукашенко не потому, что будет давить Америка, а потому, что у Москвы могут быть свои планы на Беларусь», — сказал Дракохруст.

Российский президент предложил некий вариант?

В свою очередь, Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск), уверен, что свои планы на Беларусь у Кремля есть давно и что он в этом вопросе вполне может найти точки соприкосновения с Западом.

Перед саммитом в Женеве «Кремль был заинтересован предложить своего рода решение белорусского кризиса, продать этот сценарий Вашингтону, чтобы получить зеленый свет на такое вмешательство и не нарваться на последствия в виде новых западных санкций», заявил Сивицкий в комментарии для Naviny.by.

К концу прошлого года, считает эксперт, Москва исчерпала инструментарий политико-дипломатического воздействия на белорусского руководителя с целью побудить его исполнять тайные сочинские договоренности сентября 2020 года. Они, пояснил аналитик, предусматривали организацию общенационального диалога, трансформацию политической системы с переходом на парламентско-президентскую форму правления, «что де-факто означает уход Лукашенко с политической сцены».

Однако тот смог стабилизировать внутриполитическую ситуацию (как известно, за счет брутальных репрессий ), что сделало его более устойчивым к давлению Кремля. Кремль же не рисковал переходить к более жестким инструментам, опасаясь реакции Вашингтона на такие односторонние действия, отметил собеседник Naviny.by.

По его мнению, комментарий Байдена по итогам переговоров «свидетельствует о том, что Путин предложил некий вариант решения белорусской проблемы».

Прогноз: Кремль будет ужесточать позицию

Что же дальше? Сейчас стоит ожидать «усиления синхронизации» действий России и Запада по белорусской проблеме, предполагает Сивицкий. Он прогнозирует, что «Кремль будет ужесточать уже открыто свою позицию по отношению к официальному Минску».

В таком случае осенью «можно ожидать некоего коллапса» белорусской экономики, который спровоцирует «полномасштабные протесты по всей стране». А это, в свою очередь, может стать благоприятным для Кремля фоном, чтобы вмешаться в ситуацию и «принудить Александра Лукашенко к уходу», говорит Сивицкий.

Он допускает, что вскоре Путин проведет еще одну встречу с Лукашенко, на которой прозвучит «последнее московское предупреждение», будут предложены «гарантии в обмен на реализацию сочинских соглашений».

«Александр Лукашенко попал в геополитическую ловушку — и в силу собственных стратегических ошибок, и в силу того, что Кремль активно заводил его в эту ловушку. В том числе с помощью влияния на его окружение, которое подсовывало такие абсолютно авантюрные шаги, как, например, посадка самолета Ryanair», — отметил собеседник Naviny.by.

История с самолетом как точка невозврата

История с самолетом и поимкой блогера-оппозиционера Романа Протасевича стала «некоей точкой невозврата в плане позиционирования режима Александра Лукашенко на международной арене», — считает Сивицкий.

Он отмечает, что в случае сделки между Москвой и Вашингтоном и ее более активных действий на белорусском направлении усилятся риски для суверенитета страны.

Эксперт подчеркивает: когда великие державы обсуждают региональные кризисы без участия представителей втянутых в них стран, то часто национальные интересы этих стран игнорируются.

«К сожалению, действия властей Беларуси привели к тому, что она потеряла международную субъектность. Их легитимность подорвана, а их действия ассоциируются с угрозой миру и безопасности на международной арене», — констатировал собеседник Naviny.by.

В таких условиях Западу важно побыстрее решить проблему, и это могут делегировать России при условии, что она не станет переходить некие красные линии (типа хотя бы формального сохранения суверенитета Беларуси), резюмировал Сивицкий.

Москва не станет подыгрывать противникам Лукашенко

В целом, однако, среди независимых белорусских аналитиков по итогам женевского саммита преобладает скепсис насчет того, что Москва и Вашингтон найдут общий язык в белорусском вопросе.

Основные аргументы таковы: во-первых, между этими большими игроками слишком велико недоверие, а во-вторых, у Кремля нет таких уж сильных резонов менять Лукашенко как можно быстрее.

Действительно, хотя он — сложный, упрямый и хитрый переговорщик, но более привязанной к Москве и более антизападной фигуры Путину, пожалуй, не найти. При этом убрать Лукашенко, если он этого активно не хочет , при всей силе Кремля не так-то просто.

Так зачем усложнять себе жизнь, если нынешняя беспрецедентная изоляция и так неумолимо ослабляет позиции белорусского вождя в его перманентном торге с Кремлем? Тот может не пороть горячку, не рисковать, затевая некие авантюры, а добиваться своего понемногу, но методично в рамках старой игры в братскую интеграцию.

Другое дело, что Запад тоже методично повышает для российского руководства цену поддержки токсичного союзника — и экономическую, и политическую. Так что в Кремле как минимум думают над разными сценариями в отношении Беларуси. И в этом плане Лукашенко вряд ли может чувствовать себя комфортно.

Но тем сторонникам перемен в Беларуси, которые с внутренним трепетом надеются, что дорогу к этим переменам расчистит Кремль, лучше не витать в облаках. Москва если и возьмется за расчистку белорусских авгиевых конюшен, то только для продвижения своих великодержавных интересов.

Пока же можно предположить, что Путин и его окружение не намерены форсировать смену руководства Беларуси. И уж наверняка они не станут подыгрывать в этом деле тем, кого считают деструктивной оппозицией, наймитами Запада.