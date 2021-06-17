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Власти Брестской области начнут взимать сбор за пересечение границы с 1 июля

17.06.2021 07:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Брестской области начнут с 1 июля взимать сбор за пересечение границы в пунктах пропуска.

Соответствующее решение Брестского облисполкома №247 от 24 мая 2021 года опубликовано на сайте Национального правового портала 17 июня.

Размер сбора составит базовую величину (29 рублей) за одно транспортное средство независимо от количества пассажиров.

Гомельская и Гродненская области начали взимать плату за выезд за границу с 1 июня.

 
 
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Власти Брестской области начнут с 1 июля взимать сбор за пересечение границы в пунктах пропуска.
 
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