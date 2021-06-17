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Китай отправил трех тайконавтов на собственную орбитальную станцию

17.06.2021 07:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В пустыне Гоби на северо-западе Китая в четверг, 17 июня, успешно прошел запуск ракеты типа Long March-2F Y12, которая доставит пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайконавтами на борту к строящейся орбитальной станции КНР под названием Tiangong ("Небесный дворец").

Корабль вышел на заданную орбиту, сообщила Китайская программа пилотируемых полетов. Это первая подобная миссия Китая, передает DW.

В течение трех месяцев тайконавты будут вести работу по обустройству орбитальной станции и подготовке ее к полноценному вводу в эксплуатацию. Ожидается, что за это время экипаж, кроме прочего, проведет несколько выходов в открытый космос, а также произведет установку и техобслуживание оборудования с помощью руки-робота. До полного завершения строительства станции Китай планирует провести еще 11 подобных миссий в течение года.

По планам Пекина космическая станция "Небесный дворец" будет эксплуатироваться как минимум 10 лет.

Эта миссия - первый пилотируемый космический полет Китая за последние пять лет. Она стартовала незадолго до столетнего юбилея Коммунистической партии Китая, который в стране будут отмечать 1 июля.

За последние годы КНР вложила миллиарды в развитие своей космической программы. В декабре 2020 года китайский зонд "Чанъэ-5" доставил на Землю около двух килограмм лунного грунта, а в мае 2021 года Китай впервые успешно доставил зонд на поверхность Марса. В настоящее время он исследует геологическое строение Красной планеты, проводит химический анализ состава ее грунта и ведет поиск биомолекул и биосигнатур.

 
 
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В пустыне Гоби на северо-западе Китая в четверг, 17 июня, успешно прошел запуск ракеты типа Long March-2F Y12, которая доставит пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12"...
 
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