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В Беларуси появилась «подписка» коммерческого транспорта
17.06.2021 08:29 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Каждый предприниматель знает – покупка и обслуживание собственного транспортного парка для компании ежегодно обходится в копеечку. Казалось бы, можно ли в этой ситуации сэкономить? Разумеется, если воспользоваться услугой «Подписка на Ford Transit без забот». Она позволяет арендовать транспортные средства на срок от 1 года до 5 лет, в течение которого подрядчик самостоятельно будет заниматься обслуживанием автомобилей.
Первопроходцем по этой услуге в Беларуси стал бренд Ford, предлагающий модель
Каким же компаниям будет выгоден формат подписки на коммерческий транспорт? Прежде всего мелкому бизнесу и стартапам. Например, если проект только запускается, и трудно выделить серьезную сумму денег на покупку транспорта. Или нет уверенности, что дело сразу пойдет хорошо.
Впрочем, выгоду обнаружат владельцы среднего и крупного бизнеса, поскольку в сумму ежемесячной аренды входит техническое обслуживание машины, ее ремонт, страховка (КАСКО), а также мойка. Водителю только останется заправлять Transit и зарабатывать на нем.
При этом клиент экономит на рисках. Например, чтобы сменить направление деятельности бизнеса, достаточно прекратить договор с долгосрочным арендодателем – и все.
Услугу долгосрочной «подписки» Ford реализует в партнерстве с компанией Sixt. Она ориентируется на два преимущества: возможность подобрать Ford Transit нужной конфигурации и комплектации под конкретный запрос клиента и простоту заключения договора.
В итоге за 0 рублей на старте, в течение 1-2 дней после подачи заявки, предприниматель получит в пользование надежный и современный автомобиль для коммерческой деятельности.
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Каждый предприниматель знает - покупка и обслуживание собственного транспортного парка для компании ежегодно обходится в копеечку. Казалось бы, можно ли в этой...
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