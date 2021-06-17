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Задержанную на спектакле Оксану Зарецкую отпустили до суда

17.06.2021 08:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанная в Минске на премьере театральной постановки «Белый кролик, Красный кролик» член Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Оксана Зарецкая отпущена из милиции после составления протокола об административном правонарушении, сообщил КС.

Задержанную на спектакле Оксану Зарецкую отпустили до суда
Источник: rada.vision

Часть задержанных вместе с Зарецкой (преимущественно женщины с несовершеннолетними детьми) также отпустили, отмечается в пресс-релизе.

Ранее руководитель Белорусского фонда культурной солидарности Сергей Будкин сообщил в «Фейсбуке», что Зарецкую «забрали прямо посреди улицы Революционная». По его словам, Зарецкая позвала друзей посмотреть онлайн-премьеру спектакля с ее участием в так называемом Красном дворике и во время просмотра всех зрителей вместе с актрисой задержали.

Спектакль должен был проходить также онлайн. Зарецкая — специальный гость мероприятия.

Авторы постановки «Белый кролик, Красный кролик» называют свою работу «перформансом, театральной игрой или даже психологическим экспериментом», в котором «нет режиссера, репетиций и четвертой стены». «Каждый раз новый исполнитель, который по воле драматурга не имеет никакого представления о том, что ему/ей предстоит играть. Текст пьесы в запечатанном конверте ждет героя прямо на сцене. Однако и зрители не останутся в стороне!» — говорится в описании мероприятия.

Автор пьесы — иранский драматург Нассим Солейманпур. Спектакль был впервые представлен в Торонто (Канада) театрами Volcano и Necessary Angel Theatre, а также показан театром Volcano, Aurora Nova Productions и Remarkable Arts в Эдинбурге (Великобритания). Пьеса переведена на 25 языков и исполнена в 49 странах.

В описании постановки также подчеркивается, что она не носит политического характера и ее не следует подавать как таковую, она действует «на более глубоком, метафорическом, уровне и сознательно избегает открытых политических толкований».

26 мая у Оксаны Зарецкой прошел обыск, после чего сотрудники ГУБОПиК пригласили ее на беседу и предупредили о недопустимости противоправных действий. У Зарецкой изъяли ноутбук и телефон, а после беседы отпустили.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанная в Минске на премьере театральной постановки «Белый кролик, Красный кролик» член Координационного совета по урегулированию политического кризиса в...
 
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