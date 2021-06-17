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Метание, стрельба из лука, борьба: в Беларуси открыли летний лагерь для юношей
17.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Школа выживания на каникулах: в Беларуси заработал летний лагерь для юношей. Их учат добывать огонь, стрелять и ориентироваться в лесу. О необычном отдыхе рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
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Проект создали пять лет назад. Начинали с маленьких смен по 15 человек, а сейчас за лето лагерь принимает около трехсот детей.
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