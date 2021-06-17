ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Германии белорус на фуре нанес ущерб ветряку на 1 млн евро

17.06.2021 08:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия произошло ДТП с участием грузовика под управлением 36-летнего белоруса, которое повлекло огромный материальный ущерб. Об этом сообщает местная полиция.


Инцидент произошел на парковке для отдыха водителей Хайдеплац, расположенной у автобана А2 недалеко от города Билефельд. Наш соотечественник находился на стоянке Хайдегрунд и около 14.35 намеревался продолжить свою поездку по трассе в направлении Дортмунда. В момент аварии на имеющейся там полосе для тяжелого транспорта были припаркованы три тяжеловоза, на каждом из которых находилась лопасть ветряной турбины. По словам водителя грузовика, он был ослеплен солнцем и не заметил при выезде тяжеловозы. Его тягач столкнулся с одной из лопастей и сильно повредил ее. Материальный ущерб оценивается как минимум в 1 млн евро.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия произошло ДТП с участием грузовика под управлением 36-летнего белоруса, которое повлекло огромный материальный ущерб. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оксану Зарецкую отпустили до суда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by