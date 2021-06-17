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Оксану Зарецкую отпустили до суда
Источник материала: Партизан
Член основного состава Координационного совета Оксана Зарецкая была задержана вчера вместе с другими зрителями премьеры постановки «Белый кролик, Красный кролик».
Официальный телеграмм-канале инициативы сообщает, что на нее составлен протокол об административном правонарушении. Часть задержанных (преимущественно женщины с несовершеннолетними детьми) также отпустили,
NN.by
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Член основного состава Координационного совета Оксана Зарецкая была задержана вчера вместе с другими зрителями премьеры постановки «Белый кролик, Красный...
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