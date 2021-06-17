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«Реал» объявил об уходе Рамоса
Источник материала: Партизан
Защитник Серхио Рамос уходит из «Реала».
Мадридский клуб объявил, что завтра состоится прощальная пресс-конференция футболиста и президента клуба Флорентино Переса.
Таким образом, Рамос и «Реал» не смогли договориться о новом контракте.
В минувшем сезоне 35-летний защитник провел 15 матчей в Ла Лиге и забил 2 гола (оба – с пенальти).
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Защитник Серхио Рамос уходит из «Реала».
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