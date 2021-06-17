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«Реал» объявил об уходе Рамоса

17.06.2021 08:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Защитник Серхио Рамос уходит из «Реала».




Мадридский клуб объявил, что завтра состоится прощальная пресс-конференция футболиста и президента клуба Флорентино Переса.

Таким образом, Рамос и «Реал» не смогли договориться о новом контракте.

В минувшем сезоне 35-летний защитник провел 15 матчей в Ла Лиге и забил 2 гола (оба – с пенальти). 
 
 
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Защитник Серхио Рамос уходит из «Реала».
 
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